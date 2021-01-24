الحلويات من أكثر الأكلات مذاقاً لذيذاً وشهياً لذلك لا يوجد أحد لا يحبها أو يتذوقها فهي شهية ودائماً ما يطلبها الأطفال من الأمهات وتستصعب الأمهات الأمر فتقوم بشرائها من المحلات، ولكن يمكن طهيها بالمنزل بطريقة بسيطة وبمكونات أبسط وطعماً أكثر شهية لكي يستمتع أطفالك وعائلتك بأفضل أنواع الحلويات، توجد طرق مختلفة لتحضير البسبوسة حتى أن كل دولة تختلف طريقة تحضيرها عن الأخري ولكن تبقى البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة في جميع الدول على مر السنين حتى في ظل إنتشار الحلويات الكثيرة في ذلك الوقت إلا أنها تبقى الرائدة حتى في المناسبات المختلفة وانتقل إلينا طريقة تحضير البسبوسة التركية التي ازداد البحث عنها مؤخراً لذلك ننقل لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة التركية طريقة عمل البسبوسة التركية المكونات: كوبان من السميد.

ثلاث بيضات.

مقدار من جوز الهند.

كوب من الزبادي وكوب آخر من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير نقوم بتجهيز الفرن أولاً قبل البدء على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة. ثم نبدأ بتحضير البسبوسة وتحضير طبق عميق المكونات ونضع به جميع المكونات الجافة مثل الدقيق وجوز الهند ونقلبهم معاً. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض حتى يتم إخفاقه جيداً وبعد ذلك نضع السكر. ونبدأ بتشغيل الخلاط مرة أخري حتى يصبح السكر جزء لا ينفصل من البيض. ثم نضع الفانيليا على البيض. ثم نضع خليط البيض على مكونات السميد نبدأ بعجن المكونات بالمضرب اليدوي أو عن طريق استخدام اليدين حتى تصبح العجينة سائلة لينه. ثم نحضر صينية ونقوم بوضع ملعقة من الزبدة بالإضافة إلي رشة من السميد. ثم نقوم بوضع الخليط ونضع الصينية في الفرن الذي سبق تجهيزها من قبل لمدة عشرون دقيقة حتى النضج. وبعد خروجها نضع صلصة التوفي مباشرةً ثم المكسرات ويمكن تقديمها في أيّ وقت. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية الشهية في المنزل بسهولة والتمتع بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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