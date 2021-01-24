أفضل كريم طبيعي للتفتيح الدائم وشد تجاعيد البشرة وإزالة الهالات السوداء

أفضل كريم طبيعي للتفتيح الفوري وشد تجاعيد البشرة، تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة صافية ونضرة، حيث تتبع المرأة العديد من الطرق للحصول على بشرة صافية خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة وجعلها أكثر إشراقاً، فالعديد من النساء تتبع وصفات طبيعية والبعض الأخر يتجه للذهاب لصالون التجميل لشد تجاعيد البشرة وحقنها بالبوتكس، وصرف مبالغ باهظة بالإضافة لشراء بعض كريمات التفتيح والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على أفضل كريم طبيعي لشد البشرة وتبيضها.أفضل كريم طبيعي للتفتيح الدائم وشد تجاعيد البشرة
يعد هذا الكريم من أفضل أنواع الكريم، يستخدم بكثرة لأصحاب البشرة الجافة، ولكن الكثير منا لا يعرف فوائدة الجبارة في التفتيح الفوري وشد التجاعيد مع إضافة بعض المكونات له، فهو يرطب البشرة وينعمها ويجعلها مشدودة.مكونات الكريم:
- 2 ملعقة من كريم نيفيا أو كريم جليسوليد.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من بودرة الحليب.
- كبسولتين من فيتامين E.
- ملعقة من النشا.
- رشة صغيرة من بودرة دم الغزال.
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه ملعقتين من الكريم المتوفر لديك سواء نيفيا أو جليسوليد، ثم يضاف زيت اللوز الحلو والفيتامين E والنشا وبودرة دم الغزال، ثم إضافة بودرة الحليب.
- تخلط المكونات معاً، حتى الحصول على كريم متجانس.
- تغسل البشرة جيداً بأي نوع غسول متوفر،أو يفضل تقشير البشرة قبل وضع الكريم.
- يحفظ الكريم في وعاء محكم الغلق، ثم يطبق على البشرة ليلاً ويغسل في الصباح، ثم يوضع أي نوع كريم مرطب على البشرة.
- يمكن وضعه على البشرة نهاراً و يستخدم كواقي شمس جيد.
- لاحظي النتيجة من أول إستعمال له، ويوفر الوقت الجهد ولا يحتاج لصرف مبالغ باهظة، بل كريم طبيعي منزلي من صنع يديك بعيداً عن الذهاب لصالون التجميل.
قبل إستخدام هذا الكريم يجب تقشير البشرة أولاً بإستخدام ملعقة من النشا مع نصف ثمرة طماطم، لإزالة الجلد الميت، ويستخدم بحركة دائرية لمدة 5 دقائق، وتغسل البشرة بماء دافىء.تحضير الكريم:
- نحضر إناء صغير ويوضع فيه ملعقة صغيرة من كريم نيفيا مع إضافة عصير ليمونة واحدة مع ملعقة كبيرة من النشا، ويتم خلطهم جيداً مع بعض.
- يتم تطبيق كمية قليلة من الكريم على البشرة قبل النوم ويوضع بعد الاستحمام على المناطق الحساسة.
- يمكن وضعه بالنهار مع عدم التعرض للشمس.
- يعمل هذا الكريم على شد التجاعيد وإزالة الهالات السوداء وتفتيح دائم للبشرة.
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