أفضل الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه في أسبوع بأقوى الوصفات الطبيعية

أفضل الزيوت لتطويل الشعر، تسعي الكثير من السيدات للحصول على شعر طويل وكثيف ليس مقصف ولا مجعد يكون ناعم ولامع،وقد يهمل البعض من السيدات في الاهتمام بالشعر مما يؤدي هذا إلي حدوث الكثير من المشاكل مثل تساقط الشعر أو ظهور الشعر الأبيض مبكراً أو تقصف الشعر بشكل سريع وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات فيبدأ بعض السيدات بشراء منتجات العناية بالشعر مما تؤدي هذه المنتجات بأضرار للشعر وحدوث تقصف وتساقط لان يوجد بها مواد كيميائية تدمر الشعر من جذوره، أو يلجأ البعض إلي صالونات التجميل لحل هذه المشاكل والبعض الأخر يستخدم الوصفات الطبيعية لأنها مضمونة لا تسبب أي مشاكل للشعر بل تساعد على حل هذه المشاكل، حيث يعتبر الشعر هو تاج المرأة وانه سر الجمال والجاذبية وتطمح جميع السيدات في تحسين شعرها من مرحلة الجيد إلي مرحلة الممتاز حيث ينمو الشعر بثلاث مراحل، مرحلة النمو وعادة ما تدوم من سنتين إلي 6 سنوات، ومرحلة تجدد بصيلات الشعر، ثم تأتي مرحلة التلين وهذه المرحلة يتوقف فيها النوم وقد ينمو من شعر الإنسان 6 بصيلات في السنة الواحدة ، ولكن مع وصفات الزيوت الطبيعية قد ينمو شعرك في أسبوع واحد فقط مع استمرار في وضعه على الشعر بانتظام.

يوجد العديد من الأمور التي يمكن إتباعها للحصول على نمو الشعر وتطويله بسرعة وهي: إتباع نظام غذائي يكون من الأطعمة التي تتكون من البروتينات التي تساعد على تطويل الشعر مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والأسماك والدواجن واللحوم وشرب الحليب والإكثار من شرب الماء. تدليك فروه الرأس يعتبر تدليك الفروه من الأمور التي تسبب الراحة بشكل كبير في الرأس لأنها تعمل على تحريك وتنشيط الدورة الدموية، وتنشط الزيوت المجودة في الجذور وتساعد الحفاظ على رطوبة الشعر فندلك الشعر عن طريق وضع زيت جوز الهند أو زيت الزيوت فهو يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع. تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية فهي تساعد في نمو الشعر من الجذور إلي الأطراف بشكل كبير وتلاحظي الفرق في مدة قصيرة، وأيضا الإكثار من غسيل الشعر يؤدي الي حدوث تساقط وتقصف للشعر لذلك غسل الشعر مرتين فالأسبوع مع وضع حمام زيت للشعر قبل الاستحمام والتدليك بفروه الرأس. استخدام منتجات العناية بالشعر التي تتكون من زيت الارغان وزيت الزيتون وزيت الافوكادو، حيث قص أطراف الشعر بشكل منتظم يؤدي الي نمو وتطويل الشعر ويحافظ على صحة الشعر ونعومته وعدم تكسيره. تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات لأنها لا تضر الشعر وكلها مكونات طبيعية ونباتان وأعشاب وزيوت.

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند، وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع ونقلبهم جيداً حتى يصبح متجانس الخليط معاً.

نقوم بتقسيم الشعر إلي 4 أجزاء ثم نقوم بوضع الزيت على كل جزء من السعر مع التدليك من الجذور إلي الأطراف وندلك لمدة 5 دقائق.

نقوم بتغطيه الشعر بكيس الشعر البلاستيك المخصص، ثم نقوم بتركه على الشعر لمدة ساعتين قبل الاستحمام أو ممكن نضعه في الليل ونتركه طوال الليل ونغسله في الصباح، ومن الممكن نستخدم كيراتين-طبيعي-للشعر المصنوع في المنزل هو يساعد على ترطيب الشعر بشكل سريع وتنعيمه ايضاً.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر والماء الفاتر، نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلي 3 مرات حتى نلاحظ فرق في طول الشعر.

نحضر وعاء ونضع فيه 3 ملاعق من زيت جوز الهند و3 ملاعق من زيت الجوجوبا ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه إلي أجزاء.

نقوم بوضع الزيت على اشعر مع التدليك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ونقوم بتغطيه الشعر ونتركه لمدة 12 ساعة ونضعه على الشعر قبل النوم،

ثم نقوم في الصباح بغسله بالماء الفاتر والشامبو الخاص ونرطبه الفازلين-للشعر لأنه يحتوي على فوائد عديدة في ترطيب الشعر وتطويله.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل وشعر أطول في أقل من شهر.

أفضل الزيوت لتطويل الشعر:زيت الخروع وزيت جوز الهند:زيت الجوجوبا وزيت الزيتون: