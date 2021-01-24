طريقة عمل بسكوت الكاكاو الملفوف اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

بسكوت الكاكاو الملفوف ، من المخبوزات الهشة التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وهو من أنواع البسكوت المقرمشة الغنية عن التعريف، وهو من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن أن يتناولها الأطفال لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة لبناء أجسامهم، مثل الكالسيوم والبروتين المهمين لبناء العظام عند الأطفال، وهو من الحلوى السريعة التي يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد والأفراح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الكاكاو الملفوف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات بسكوت الكاكاو الملفوف في المنزل

يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه لذيذ وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة. كوب من السكر. 2 كيس من الفانيلا. ملعقة من البيكنج بودر. 2 ملعقة من الكاكاو الخام. ذرة بسيطة من الملح. بيضة واحدة. 2 كوب من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم عمل بسكوت الكاكاو الملفوف بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ثم نضع البيض، والفانيلا، والملح، والسكر، والزبدة، ونخلطهم جيداً حتى يصبح مثل الكريمة.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ثم نأخذ نصف ونضيف له الكاكاو ونعجنه جيداً.

نقوم بلف العجين في ورق الزبدة ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بإخراج العجين من الثلاجة ونفرده بواسطة النشابة.

نقوم بوضع العجينة البيضاء على عجينة الكاكاو ونفردها جيداً.

بعد ذلك نقوم بلف العجين ونقوم بتقطيع البسكوت مثل السويسرول.

ثم نضع البسكوت في صينية مدهونة وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه حتى ينضج.

نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ونقدمه بجانب الشاي.

طريقة عمل بسكوت الكاكاو البارد بالثلاجة

يتم تحضير بسكوت الكاكاو اللذيذ المقرمش بخطوات بسيطة وسهلة تجعل الأطفال تقبل عليه وهو كما يلي:-