أسرع وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه في المنزل

أسرع وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه، تحلم الكثير من الفتيات بشعر طويل وصحي وناعم، والكثير منهن يردن الحصول على شعر ناعم خالي من التجاعيد على عكس البعض الآخر الذين يرغبون في الحصول على شعر كيرلي، ولكن لهؤلاء اللاتي يرغب في الحصول على شعر ناعم خالي من التشابكات والتجاعيد نقدم أسرع الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وتطويله، بدلًا من الكيراتين الذي على الرغم من قدرته على جعل الشعر ناعمًا ولامعًا ولكنه يضر الشعر على المدى البعيد.

ماسك فرد الشعر الطبيعي

بدلًا من استخدام البروتين وتعريض الشعر لخطر التقصف والجفاف لاحقًا يمكن استخدام ماسك بديل البروتين لفرد الشعر وجعله ناعمًا وللعناية بالشعر، حيث يتكون من ملعقة بحجم كبير زيت زيتون وحبة واحدة من الموز وملعقة بحجم كبير عسل أبيض.

توضع الموزة في إناء صغير ليتم هرسها بواسطة الشوكة حتى تصبح ناعمة. وفي المطحنة الكهربية توضع الموزة مع العسل وزيت الزيتون، ونشغل المطحنة حتى تختلط المقادير جميعها معًا. وبعد ذلك نبدأ في توزيع مكونات المزيج على الشعر كله بدايةً من الجذور حتى أطراف الشعر. وبعد نصف ساعة يغسل الشعر بالطريقة المعتادة، وتكرر الوصفة بمعدل مرتين بالأسبوع.

طريقة الاستخدامماسك تنعيم الشعر بدلًا من الكيراتين

مكونات ذلك الماسك تعمل على جعل الشعر أكثر نعومةً وصحةً من الكيراتين حيث تتكون من مقدار ملعقة بحجم كبير بن وملعقة بحجم كبير شامبو طبي وملعقة بحجم كبير عسل نحل.

وعاء عميق يوضع به الشامبو مع البن والعسل، ويتم التقليب لامتزاج المقادير. يقسم الشعر لأربعة أجزاء، ويوضع الخليط على كل جزء على حدة، مع التدليك برفق وعناية. يتم الخلط حتى تدلك فروة الشعر كاملةً بالخليط، ونبدأ في تدليك أطراف الشعر جميعها كذلك. بعد تغطية جميع أجزاء الشعر بالخليط، يتم لفه على شكل كحكة، ويترك بذلك الوضع حتى تمر 5 دقائق، وبعد ذلك يغسل الشعر. تكرر الوصفة بمعدل مرتين في الأسبوع أو 3 مرات.

طريقة استخدام الماسك