وصفة صينية الباذنجان والبطاطس الشهية

صينية الباذنجان والبطاطس، ليس من السهل تحضير وجبات غداء رئيسية وصحية وغنية بعناصر غذائية مختلفة ومتنوعة، ووصفة الباذنجان والبطاطس تجمع بين الأمرين في كونها وجبة صحية غنية بالبروتينات والفيتامينات وكونها وجبة رئيسية، تابعي معنا للتعرف على كيفية تحضير صينية الباذنجان والبطاطس. مكونات صينية الباذنجان والبطاطس مكونات صينية الباذنجان والبطاطس مكونات اللحم لحم مفروم: نصف كيلو جرام.

زيت نباتي: 2 ملعقة كبيرة.

ملح: 2 ملعقة صغيرة.

قرفة: ملعقة واحدة.

فلفل أسمر: ½ ملعقة.

ثوم: 3 فصوص مفرومة.

بصل أخضر: 3 أعواد مفرومة.

كمون ناعم: ملعقة واحدة.

هيل ناعم: ½ ملعقة.

صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة.

بقدونس: ½ كوب مفروم.

طماطم: 2 حبة متوسطة مفرومة.

فلفل ألوان: 3 حبات مفرومة.

ماء فاتر: كوب واحد. مكونات مزيج البطاطس بطاطس: 4 حبات كبيرة.

حليب: كوب واحد.

ملح طعام: رشة بسيطة.

فلفل أبيض: نصف ملعقة بحجم صغير.

زبدة ذائبة: ربع كوب.

باذنجان: 3 حبات مقطعة. طريقة تحضير صينية الباذنجان والبطاطس مكونات اللحممكونات مزيج البطاطسطريقة تحضير صينية الباذنجان والبطاطس لا تحتاج أكلة صينية الباذنجان والبطاطس للكثير من الوقت ولكنها تحتاج لمقدار كبير من التركيز لتحضيرها بالمذاق الشهي: في وعاء عميق نضع شرائح الباذنجان، مع رش مقدار ملح بسيط. ومن ثم ننقلها لمقلاة بها زيت نباتي لقلي شرائح الباذنجان، ونخرجها على ورق زبدة لامتصاص الزيت. وفي وعاء آخر نضع البطاطس ونضع عليها ماء، وعلى النار لمدة ساعة إلا ربع حتى تتشرب المياه. وبعد ذلك توضع البطاطس في وعاء آخر لهرسها جيدًا حتى تصبح ناعمة، مع وضع الحليب والفلفل الأسمر والزبدة ونخلط مرة أخرى من جديد. وفي مقلاة عميقة نضع الزيت وننتظر ليسخن ونضع اللحم المفروم لقليه. نستمر في التقليب حتى يجف الماء لنضيف التوابل من كمون فلفل أسمر قرفة ناعمة ملح هيل ناعم. ونضيف بعدهم الفلفل والثوم والبصل، وعندما تذبل تلك الخضروات نقوم بوضع مكعبات الطماطم ونستمر في التقليب لمدة 5 دقائق. نجهز طبق الفرن ونضع الباذنجان في الأسفل وفوقها نقوم برص خليط اللحم بالصلصة، ويليه طبقة من خليط البطاطس. ونضع على الجزء العلوي رشة من جبن الموتزاريلا، وتوضع الصينية في الفرن حتى تمر 30 دقيقة على حرارة 180.

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