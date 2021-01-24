طريقة تحضير كفتة الدجاج الحار بالكاري

تحضير كفتة الدجاج بالكاري الحار، من وجبات الشتاء الدافئة والمفضلة لدينا هي الوجبات الحارة والغنية بالبروتين وأكلة كفتة الدجاج بالكاري من تلك الوجبات التي توفر للجسم الدفء والطاقة، وهي من الوجبات الرئيسية للغداء بالإضافة لكونها وجبة سهلة وبسيطة في التحضير. مقادير كفتة الدجاج بالكاري مكونات كفتة الدجاج دجاج فيليه: أربع قطع.

بطاطس: حبة واحدة مبشورة.

بصل: حبة صغيرة مبشورة.

توست: أربع شرائح مقطعة.

ثوم: فصان مبشوران.

فلفل أخضر: حبة واحدة مقطعة.

شطة: نصف قرن صغير مبشور.

زنجبيل ناعم: ملعقة بحجم كبير.

بهارات كاري: ملعقة بحجم صغير.

بابريكا: ملعقة بحجم صغير. مكونات مزيج الكاري جوز هند: كوب.

زنجبيل ناعم: ملعقة بحجم صغير.

زيت ذرة: ملعقة بحجم كبير.

ثوم: أربعة فصوص مبشورة.

فلفل أحمر: حبة مفرومة.

زبادي: نصف كوب.

فلفل أخضر: حبة واحدة مفرومة.

بصل: حبة واحدة صغيرة مبشورة.

ملح طعام: ملعقة بحجم صغير.

كاري: ملعقة بحجم كبير.

فلفل أسمر: ملعقة بحجم صغير.

صلصة طماطم: ملعقة بحجم كبير. تجهيز كفتة الدجاج بالكاري الحار نقوم بفرم صدور الدجاج في المفرمة ناعمًا. وفي وعاء عميق نضع الدجاج مع التوست والبصل والبطاطس والثوم المقطعين والتوابل، ونقلبهم سويًا للمزج. نشكل الدجاج المفروم على شكل كرات دائرية حجمها صغير. وفي مقلاة عميقة نضع مقدار مناسب زيت ذرة، وعندها يسخن الزيت نقوم بإضافة كرات كفتة الدجاج، والتقليل على جميع الجوانب للتأكد من تسويتها. نفرغ المقلاة من الدجاج لنضع البصل المبشور وعندما يصبح ذهبيًا نضع الثوم والفلفل الأخضر والزنجبيل، وبعد دقيقتين نضيف الفلفل الأحمر وبعده الطماطم والزبادي والتوابل. نحرك المكونات السابقة معًا حتى نلاحظ غليان الصلصة ونرفعها عن النار بعد ذلك. ومن ثم نضع في المقلاة الصلصة والدجاج لتسبيك الدجاج جيدًا حتى يمتزجا معًا لمدة ربع ساعة. وبعد ذلك يتم وضع كرات الدجاج المغمورة في صلصة الكاري في أطباق التقديم مع الأرز الأبيض. مقادير كفتة الدجاج بالكاري مكونات كفتة الدجاجمكونات مزيج الكاريتجهيز كفتة الدجاج بالكاري الحار

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