من منا لم يسمع مقولة "تفاحة في اليوم تبقيك بعيداً عن الطبيب"، والتي يلخصها الكثيرون بأن تناول تفاحة واحدة يومياً يحمي من المرض والحاجة لزيارز الطبيب.

وبحسب موقع "هيلث لاين" فإن هذه العبارة ظهرت أول مرة في العام 1913، وكانت في الأصل: "تناول تفاحة قبل الذهاب الى الفراش ستمنع الطبيب من كسب رزقه".

ويوضح الموقع المختص بالشؤون الصحية، ان الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تؤكد بشكل قاطع ارتباط التفاح بزيارات أقل للطبيب. لكنه أشار الى ان ادخال التفاح في النظام الغذائي اليومي سيساعد بكل تأكيد في تحسين العديد من جوانب الصحة.

لكن وعلى الرغم من أن التفاح يعد من افضل اصناف الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة والعديدة مثل فيتامين سي والالياف والبوتاسيوم، إلا أن الافراط في تناول التفاح يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على الصحة.

فما دوت الخليج اضرار الاكثار من تناول التفاح؟ هذا ما نكتشفه سوياً كما جاء على موقع "اليوم السابع" نقلاً عن موقع "تايمز أوف إنديا".

احذر أضرار كثرة تناول التفاح

يشير الموقع الهندي لمجموعة من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن كثرة تناول التفاح دوت الخليج التالية:

مشاكل الجهاز الهضمي: تساعد الالياف الموجودة في التفاح على تحسين عمل الجهاز الهضمي لجهة محاربة الامساك وتسهيل الاخراج. الا ان الافراط في تناول التفاح يمكن ان يؤيد لنتائج عكسية، منها الانتفاخ والامساك.

وبحسب الخبراء، يحتاج الناس لتناول 20-40 جرام من الالياف يومياً حسب العمر والجنس، وزيادة نسبة الالياف عن 70 جراماً تأتي في خانة الافراط.

لذا فإن كنت ممن يتبعون نظاماً غذائياً معيناً يتضمن اكثر من تفاحتين يومياً، فإنك ستكونين عرضة لمشاكل في الجهاز الهضمي لذا ينبغي مراجعة الطبيب في هذا الخصوص.

اضطراب مستويات السكر في الدم: يمتاز التفاح بغناه بالكربوهيدرات التي توفر الطاقة للجسم ما يجعل منه وجبة مثالية قبل التمرين. كما ان التفاح يعزز الشعور بالسعادة كونه يساعد على إطلاق الناقلات العصبية كالسيروتونين التي تجعلنا نشعر بالسعادة.

إلا ان الافراط في تناول التفاح يمكن ان يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم واضطراب مستوياته وتفاقم حساسية الانسولين، اضافة لتداخل هذا الأمر مع طريقة عمل أدوية مرضى السكري.

استهلاك الكثير من المبيدات : يأتي التفاح في صدارة المنتجات التي تتطلب استخدام نسبة عالية من المبيدات الحشرية كل عام، ومنها مبيد Diphenylamine الذي يعتبر شائعاً في التفاح. ما يعني ان الافراط في تناول التفاح يؤدي لتناول الكثير من المواد الكيميائية الضارة.

: يأتي التفاح في صدارة المنتجات التي تتطلب استخدام نسبة عالية من المبيدات الحشرية كل عام، ومنها مبيد الذي يعتبر شائعاً في التفاح. ما يعني ان الافراط في تناول التفاح يؤدي لتناول الكثير من المواد الكيميائية الضارة. زيادة الوزن: بسبب غناه بالكربوهيدرات التي تؤمن الطاقة الاضافية للجسم، إلا ان الاكثار من تناولها يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

والمعروف ان الجسم يحرق الكربوهيدرات أولاً، لذا فإن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يعيق الجسم من حرق الدهون عندما يحتاج لإنقاص الوزن.

الاضرار بصحة الاسنان: يمتاز التفاح بأنه حمضي، وبالتالي فإن الافراط في تناوله يمكن أن يضر بالاسنان لدرجة أكبر مما تفعله المشروبات الغازية في هذه الخصوص.

ويمكن تجنب الاضرار بصحة الاسنان عن طريق مضغ التفاح بالأسنان الخلفية أو تناول الطعام بجانب الوجبة كوجبة خفيفة.