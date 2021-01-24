الدكتورة نيفين شعيتو ل "دوت الخليج": أنواع الفشل الكلوي الشائعة وطرق تشخيصه

الكُلْية دوت الخليج عضو هام من أعضاء جسم الإنسان، والكلى مسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، وتحقيق التوازن بين مستوى الشوارد في الجسم ، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وعندما تنخفض وظائف الكلى أكثر من 15% من قدرتها على الترشيح، يحدث الفشل الكلوي. هذا يعني أن الفشل الكلوي يحدث عندما تفقد الكلى قدرتها على تصفية الفضلات من الدم، وعن أنواع الفشل الكلوي وطرق تشخيصه تطلعنا تقدم الدكتورة نيفين شعيتو ، أخصائية طب الأسرة في مركز 7 دايمنشنز الطبي.

أنواع الفشل الكلوي:

الفشل الكلوي الحاد: يحدث الفشل الكلوي الحاد قبل الكلوي عندما يكون تدفق الدم في الكلى غير كاف. تفشل الكلى في تصفية السموم عندما يكون تدفق الدم أقل.

يحدث الفشل الكلوي الحاد قبل الكلوي عندما يكون تدفق الدم في الكلى غير كاف. تفشل الكلى في تصفية السموم عندما يكون تدفق الدم أقل. الفشل الكلوي الحاد الجوهري: يمكن أن تسبب الصدمات المباشرة للكلى ، مثل حادث أو تأثير جسدي ، فشل كلوي حاد جوهري. يمكن أن يسبب الحمل الزائد للسموم في الجسم ونقص التروية أيضًا فشل كلوي حاد جوهري. نقص التروية يعني نقص الأكسجين في الكلى ، والذي ينتج عن عدة أشياء مثل انسداد الأوعية الدموية الكلوية ، والنزيف الحاد ، والتهاب كبيبات الكلى.

يمكن أن تسبب الصدمات المباشرة للكلى ، مثل حادث أو تأثير جسدي ، فشل كلوي حاد جوهري. يمكن أن يسبب الحمل الزائد للسموم في الجسم ونقص التروية أيضًا فشل كلوي حاد جوهري. نقص التروية يعني نقص الأكسجين في الكلى ، والذي ينتج عن عدة أشياء مثل انسداد الأوعية الدموية الكلوية ، والنزيف الحاد ، والتهاب كبيبات الكلى. الفشل الكلوي المزمن: يعتبر الفشل الكلوي المزمن قبل الكلوي حالة خطيرة تحدث عندما يكون تدفق الدم إلى الكلية محدوداً لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى تقلص حجم الكلية وقدرتها على العمل بشكل صحيح.

يعتبر الفشل الكلوي المزمن قبل الكلوي حالة خطيرة تحدث عندما يكون تدفق الدم إلى الكلية محدوداً لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى تقلص حجم الكلية وقدرتها على العمل بشكل صحيح. الفشل الكلوي المزمن الجوهري: عندما تتمدد الكلية الجوهرية على مدى فترة طويلة ، فإنه يؤدي إلى فشل كلوي مزمن جوهري. ينتج عن صدمة مباشرة للكلى مثل نقص الأكسجين أو نزيف حاد.

عندما تتمدد الكلية الجوهرية على مدى فترة طويلة ، فإنه يؤدي إلى فشل كلوي مزمن جوهري. ينتج عن صدمة مباشرة للكلى مثل نقص الأكسجين أو نزيف حاد. فشل الكلوي الانسداد طويل الأمد: للمسالك البولية الذي يمنع التبول يمكن أن يؤدي الفشل الكلوي الحاد إلى فقدان وظيفة الكلى تمامًا هذا يؤدي في النهاية إلى تلف الكلى.

تشخيص الفشل الكلوي:

يتم تشخيص الفشل الكلوي عن طريق اختبارات عديدة منها:

اختبارات البول : قد يكشف تحليل عينة من البول (تحليل البول) عن وجود بروتينات غير طبيعية أو تمرير السكر في الدم إلى البول، يمكن أيضًا إجراء فحص للرواسب البولية لقياس عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء ، ومستويات عالية من البكتيريا ، وأعداد كبيرة من الجسيمات على شكل أنبوب تسمى القوالب الخلوية.

: قد يكشف تحليل عينة من البول (تحليل البول) عن وجود بروتينات غير طبيعية أو تمرير السكر في الدم إلى البول، يمكن أيضًا إجراء فحص للرواسب البولية لقياس عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء ، ومستويات عالية من البكتيريا ، وأعداد كبيرة من الجسيمات على شكل أنبوب تسمى القوالب الخلوية. قياسات إخراج البول: يعتبر قياس حجم البول أو الإخراج من أبسط الاختبارات التي تساعد في تشخيص الفشل الكلوي.

يعتبر قياس حجم البول أو الإخراج من أبسط الاختبارات التي تساعد في تشخيص الفشل الكلوي. التصوير: يتضمن التصوير اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية.

يتضمن التصوير اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية. اختبارات التصوير: قد يتم استخدام الفحوصات التصويرية، مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب، التي توفر صورًا للكلى على الشاشة لمعالجة خلل في الجهاز البولي. يساعد الأطباء في البحث عن التشوهات والانسدادات في الكلى.

قد يتم استخدام الفحوصات التصويرية، مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب، التي توفر صورًا للكلى على الشاشة لمعالجة خلل في الجهاز البولي. يساعد الأطباء في البحث عن التشوهات والانسدادات في الكلى. أخذ عينات الدم: وهو أحد أكثر الإجراءات شيوعًا المستخدمة في تشخيص الكلى. يقوم الطبيب باختبار عينات الدم لقياس نسبة نيتروجين يوريا الدم والكرياتينين. يشير الارتفاع السريع في هذه الأعراض إلى وجود فشل كلوي حاد.

وهو أحد أكثر الإجراءات شيوعًا المستخدمة في تشخيص الكلى. يقوم الطبيب باختبار عينات الدم لقياس نسبة نيتروجين يوريا الدم والكرياتينين. يشير الارتفاع السريع في هذه الأعراض إلى وجود فشل كلوي حاد. أخذ عينات الأنسجة: في بعض الحالات قد يطلب طبيبك إجراء خزعة الكلى لأخذ عينة صغيرة من نسيج الكلى لإجراء الاختبارات المعملية. يدخل الطبيب إبرة عبر جلدك إلى داخل كليتك لأخذ العينة.

وتختم الدكتورة شعيتو قائلة "الكلى جزء أساسي من جسم الإنسان. تقوم بتصفية الشوائب والسموم من الجسم لضمان نمط حياة صحي وسليم. من الأهمية تباع نظام غذائي سليم وروتين حياة صحي ونشيط المحافظة على صحة الكلى".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.