الخلطة الهندية السحرية لإطالة الشعر، تسعى السيدات إلى الإطلالة بمظهر جذاب دائماً وأبداً، ولايوجد مظهر أفضل من الشعر الطويل، فهو عنوان الرقة والأنوثة، وتسعى السيدات جاهدات من أجل الوصول إلى الشعر الطويل، وتُنفق الفتيات الكثير من الأموال في هذا المجال من أجل الحصول على شعر أكثر طولاً وجمالاً، ولكن نظراً للتكلفة المرتفعة للعلاج الطبي أو المستحضرات الكيميائية فضلاً عن آثارهما الجانبية الضارة سواء على المدى البعيد أو القريب، فيلجأ الطب الحديث والسيدات إلى الوصفات المنزلية التي تتكون من مواد طبيعية بدون أية أضرار أو آثار جانبية، بالإضافة إلى أنها غن لم تؤدي النتيجة المطلوبة لاتضر، ولكن وجب علينا التنويه أن الخلطات التي سيتم ذكرها لاتتناسب مع جميع أنواع الشعر، ولابد من استخدامها تحت اشراف الطبيب، وسوف نُقدم لكم في هذه المقالة من خلال السطور القادمة الخلطة الهندية السحرية لإطالة الشعر في شهر واحد.

الخلطة الهندية لإطالة الشعر

سوف نُقدم لكم الآن عدة خلطات هندية سحرية لإطالة الشعر، وهذه الخلطات هي:-

1- زيت الزيتون والثوم

زيت الزيتون له قدرة كبيرة على إطالة الشعر بالإضافة إلى قدرته على ترطيب الشعر جيداص، والثوم له القدرة الكبيرة على ملئ الفراغات وتكثيف الشعر، قومي بتقطيع أربعة فصوص من الثوم إلى مكعبات صغيرة وضعيها في زجاجة زيت زيتون لمدة خمس عشرة يوماً في الظلام، ثم يُضع على الشعر بشكل يومي مُدة ساعة ويُشطف الشعر جيداً.

2- زيت السمسم

قومي بخلط مقدار كوب من زيت السمسم وزيت الأملا، وقومي بتسخين الخليط على النار حتى يسخن، ثم اتركي الخليط ليبرد قليلاً، وضعيه على فروة الرأس وحركيه بشكل دائري، واتركيه على الشعر ليلة كاملة، ثم اشطفيه جيداً بالماء، وسوف تلاحظين الفرق بعد شهر.