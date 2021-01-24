طريقة عمل بيتزا مارجريتا بطريقة أصلية وسهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

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تعد بيتزا مارجريتا من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهي تتميز بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها، وبسهولة مكوناتها، وبمذاقها اللذيذ، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بيتزا مارجريتا وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.مكونات بيتزا مارجريتا
تتكون بيتزا مارجريتا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
العجينة
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة ونصف سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 3 كوب دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
الحشوة
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 فص ثوم مقطع شرائح.
- 2 كوب صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف.
- رشة ملح.
- 250 جم جبنة موزاريلا مبروشة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بيتزا مارجريتا بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم نضيف إلى الوعاء الدقيق والملح عندما تتفاعل الخميرة ونخلطهم جيدا، ثم نعجن جيدا باليد أو العجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نحضر صينيتين بيتزا مقاس 30 سم وندهنهم بالزيت ونرش عليهم سميد قليلا.
- ثم نقسم العجينة إلى كرتين، ونضع كل كرة من العجين في صينية ونفردها جيدا، ثم نغطي الصواني بكيس نايلون مطبخ وندخلهم الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين.
- ثم نحضر الصلصة، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت الزيتون والثوم ونقلبه قليلا، ثم صلصة الطماطم والفلفل الأسود و ملعقة كبيرة أوريجانو والملح ونقلبهم جيدا، ثم نتركها حتى تستوي.
- ثم نرفع الصلصة من على النار ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نخرج الصواني من الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة قبل ما نضع عليها الصلصة.
- ثم نضع الصلصة على البيتزا ونوزعها جيدا، ثم نرش عليها جبنة موزاريلا مبروشة، ونرش أوريجانو على الوجه.
- ثم ندخل الصواني فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 275 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين سبع إلى تسع دقائق.
- ثم نخرج البيتزا من الفرن وتقدم وبالهنا والشفا.
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