طريقة عمل بيتزا مارجريتا بطريقة أصلية وسهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

تعد بيتزا مارجريتا من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهي تتميز بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها، وبسهولة مكوناتها، وبمذاقها اللذيذ، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بيتزا مارجريتا وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات بيتزا مارجريتا

تتكون بيتزا مارجريتا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

العجينة

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص ثوم مقطع شرائح.

2 كوب صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف.

رشة ملح.

250 جم جبنة موزاريلا مبروشة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بيتزا مارجريتا بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي: