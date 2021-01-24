خلطة لعلاج الشعر المتساقط والخفيف وعلاج ثعلبة الشعر في الرأس

خلطة لعلاج الشعر المتساقط والخفيف تبحث عنها أغلب السيدات وأيضاً الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل مستمر، من الطبيعي أن تهتم كل فتاة بجمالها والاهتمام بكثافة ونعومة شعرها لكي تظهر بشكل جذاب، نقدم لكم أفضل وصفة لعلاج الشعر الخفيف عبر موقع ثقفني مع طريقة التحضير والاستخدام للحصول على شعر كثيف وناعم مثل ذيل الحصان؛ يجب الالتزام بكافة المقادير والكميات قبل تجهيز خلطة لعلاج الشعر الخفيف للحصول على نتيجة ممتازة بأسرع وقت.

توجد العديد من العوامل التي تسبب تلف الشعر وتؤثر عليه مثل الثعلبة في الرأس، كما أن استخدام المشط البلاستيكي يصدر موجات كهربائية تسبب تساقط الشعر؛ لذلك يجب استبداله بمشط خشبي للحفظ على نعومة وكثافة شعرك قبل استخدام أي علاج لتساقط الشعر .

أفضل

يتساقط الشعر عن التقدم في العمر أو عند عمل ريجيم قاسي لفقدان الوزن عند بعض الأشخاص فمنهم من يفقد ما يعادل خمسون شعرة في اليوم الواحد، يمكنك تحضير أفضل خلطة لعلاج الشعر المتساقط والخفيف وهي:

خلطة الزيوت: معلقتين من زيت اللوز ومعلقتين من زيت جوز الهند مع ثلاثة ملاعق من زيت السمسم ومعلقة من زيت الخروع، قومي بخلط الزيوت جيداً لتكوين أسرع وصفة لعلاج تساقط الشعر؛ قومي بدهن الخليط على شعرك كل يوم قبل النوم من الجذور حتى نهاية الأطراف. عصير البصل: قومي باستخراج عصير البصل بعد وضعه في الخلاط وتصفيته بشكل جيد، أغسلي شعرك به مع تدليك فروة الرأس لمدة خمسة دقائق لتنشيط الدورة الدموية وإعادة إنبات بصيلات شعر قوية وصحية ثم تركه لمدة نصف ساعة وغسله جيداً بالماء الدافئ والشامبو، يعد عصير البصل أفضل طريقة في علاج الشعر الخفيف لذلك يجب تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

الثوم: يعد علاج الثعلبة بالثوم هي أفضل علاج طبيعي لإعادة إنبات الشعر والقضاء على الفراغات، يتم تقطيع ثلاثة فصوص إلى قطع صغيرة حتى يصبح لزج ويتم دهنه على الرأس وتركه لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو لمحو آثار رائحة الثوم، يدخل الثوم في وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط حيث يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد على إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي.

يعد هي أفضل علاج طبيعي لإعادة إنبات الشعر والقضاء على الفراغات، يتم تقطيع ثلاثة فصوص إلى قطع صغيرة حتى يصبح لزج ويتم دهنه على الرأس وتركه لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو لمحو آثار رائحة الثوم، يدخل الثوم في وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط حيث يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد على إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي. الشاي الأخضر: قومي بخلط معلقتين من الشاي الأخضر مع أوراق الكركديه ووضعها مع كمية قليلة من الماء على نار هادئه حتى يصل لمرحلة الغليان؛ عندما يبرد الخليط ضعي قطنة بداخل السائل وقومي بتدليك المنطقة الفارغة لمدة نصف ساعة، يقوم الشاي الأخضر بتدفق الدم في فروة الرأس وإعادة تنشيط الدورة الدموية التي تجعله أحد المكونات الأساسية في أي خلطة لعلاج الشعر المتساقط والخفيف.

علاج ثعلبة الشعر في الرأس