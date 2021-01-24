ملعقة قرنفل ضعيها على شعرك وستخلصك من شيب الشعر نهائيا وللابد

من أكثر الأشياء التي تؤثر علي نفسية الإنسان سواء كان رجل أو كانت امرأة هو الشعر الأبيض، فهذا يجعلهم دائما يشعرون بالخجل وخاصة إذا كانو في سن مبكر مثلا في سن العشرينيات ويدل هذا علي أن مشكلة الشيب لا توجد بالضرورة في سن الشيخوخة، فقد يوجد العديد من الطرق التي تساعدنا من التخلص من مشكلة الشيب لدي الرجال والنساء فوجدنا أن الحل في القضاء علي ذلك هو القرنفل.

فيعتبر القرنفل من أفضل الوصفات التي تساعد علي التخلص من الشعر الأبيض، حيث أن القرنفل من أكثر الأعشاب المشهورة في جميع بلدان العالم ويستخدمونه بكثرة وهذا نظرا إلي فوائدة وخصائصه الطبية والعلاجية، لأنه يحتوي علي عناصر غذائية منها الحديد والصوديوم والمنجنيز والكالسيوم والفيتامينات، حيث يستطيع القرنفل أن يعمل علي استعادة لون الشعر الطبيعي والقضاء علي الشعر الأبيض، وغير ذلك له مميزات كثيرة منها أنه يعمل علي تطويل الشعر ويعالج الشعر من التساقط ويعطي الشعر لمعان ونضارة، ولكن المهم في هذا المقال التعرف علي كيفية إستخدام القرنفل لعلاج مشكلة الشيب الذي يزعج الكثير من الناس، وأيضا زيت القرنفل يساعد علي ذلك فهو يعتبر من الزيوت المهمة بسبب فوائده الكثيرة، وأنه يتميز برائحة مميزة ويتم استخراجه من نبات القرنفل.

علاج الشيب بالقرنفل

حيث توجد عدة خلطات للقرنفل للقضاء علي الشيب وذلك باستخدام بعض الزيوت إلي القرنفل ومكوناتها كالآتي:

زيت السمسم.

زيت الخردل.

زيت القرنفل.

زيت الزيتون.

كريم مرطب.

في البداية نقوم بتحضير طبق ونضع فيه نصف كوب من زيت السمسم، ثم نضيف إليه نصف كوب من زيت الخردل، وبعد ذلك نضيف ملعقتان من زيت الزيتون، ثم نضع ربع كوب من زيت القرنفل، ثم إضافة كمية من الكريم المرطب، ويتم خلط هذه المكونات جيدا.

ثم نضع هذا الخليط علي الشعر وخاصة فروة الرأس وذلك بالتدليك.

نترك هذا الخليط علي الشعر حين يتم جفاف الزيوت من الشعر تماما.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا لكي نتخلص من جميع الزيوت التي توجد في الشعر، ونلاحظ النتيجة المطلوبة غب خلال أسبوع واحد باستخدام هذه الزيوت

لمدة ثلاث مرات للقضاء تماما علي الشيب.

لمدة ثلاث مرات للقضاء تماما علي الشيب. توجد عدة خلطات أخري باستخدام القرنفل ومنها خلطة القرنفل مع زيت جوز الهند، حيث يتم خلط زيت القرنفل مع زيت جوز الهند ونقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر لمدة ساعة تقريبا ثم يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء والشامبو المفضل وتظهر النتيجة بعد ثلاث ايام من وقت الإستخدام.

طريقة تحضير علاج الشيب بالقرنفل