طريقة عمل الثومية بدون بيض بثلاثة مكونات فقط متوفرة في مطبخك

طريقة عمل الثومية بدون بيض ، ودون مايونيز، ودون لبن زبادي، ودون نشا بثلاث مكونات فقط منزليًا، بأسهل وأسرع طريقة، وطعم رائع يضاهي طعم الثومية الجاهزة وأشهى بكثير، ومن المعروف أن الثومية هي ملكة المقبلات، خاصة مع الوجبات المشوية، سواء كانت المقدمة في ساندوتشات أو في هيئة أطباق مشوية، وهناك العديد من الطرق لإعدادها، ولكن تلك الطريقة هي الأسهل والأسرع والأشهى، إضافة إلى أن السعرات الحرارية بها ضعيفة للغاية، وهو أمر محبب، خاصة لمرضى السمنة، أو المتبعين نظام غذائي صحي قليل السعرات، وأيضًا لمن يعانون من أمراض القلب، أو ارتفاع الكوليسترول، فهي ثومية صحية ولذيذة للغاية.

تعد طريقة عمل الثومية بثلاث مكونات فقط وبدون بيض، هي الطريقة الصحية المثلى للثومية، خاصة للمتبعين لنظام صحي دايت، أو لمن يعانون من مشاكل ارتفاع الكوليسترول، أو مرض السكر، وهي من أفضل 6 وصفات مختلفة لعمل ثومية المطاعم بطرق سهلة، وإليكم المقادير وطريقة التحضير السهلة السريعة الشهية، وبإمكانك اتباع طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي الشهي، وتقديمه مع طبق الثومية السريعة، كما ينصح بتناول الثومية مع الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة ، للشعور أكثر بالشبع دون الاسراف في تناولها، فطبق صغير كافي، لطعم وجبة حارقة للدهون ألذ وأشهى.

فصوص ثوم بحجم رأس ثومة كاملة.

زيت.

ملح.

كزبرة خضراء، أو بقدونس للتزيين.

ماكينة هاند بليندر.