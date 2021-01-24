بطاطس ودجز المشوية على طريقة المطاعم بكل أسرار الطعم الشهي اللذيذ

بطاطس ودجز من الأطباق المفضلة لدى الجميع فهي لذيذة وصحية وتقديمها يتناسب مع الدجاج أو المكرونة أو اللحوم المختلفة لهذا إليكي طريقة عملها مشوية لكل من يبحث عن الرشاقة والمذاق الرائع والصحي في نفس الوقت، فهي تعتبر من أشهر أنواع البطاطا المقلية التي تُقدم في أشهر سلاسل المطاعم مثل كنتاكي وكوك دور وغيرها، لذا جئنا إليكم اليوم بأهم أسرارها وطُرق إعدادها بطعم رائع متميز ولكن بطريقة صحية.

كيلو من البطاطس ذات الثمرات الصغيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

توابل حسب الرغبة.

نبدأ بغسل ثمرات البطاطس جيدًا مع عدم تقشيرها، نكتفي بكحتها بقشارة البطاطس فقط أو بظهر السكين. يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح طويلة وكبيرة نسبياً. يتم خلط كل من البهارات والثوم في وعاء عميق وتوضع شرائح البطاطس في نفس الوعاء وتقلب جيدًا حتى تصبح البهارات تغطي سطح كل الشرائح. نحضر صينية فرن ونضع عليها ورق زبدة. نسخن الفرن حتى درجة حرارة 200 درجة مئوية. تُرص شرائح البطاطس بجوار بعضها في الصينية وتوضع في الفرن على الرف الأوسط بعد أن تسخن تماماً. بعد مرور عشر دقائق نخرج البطاطس من الفرن، وتكون جاهزة وتؤكل مع الصوص الأبيض أو صوص الرانش أو الكاتشب حسب الرغبة.

مكونات ومقادير بطاطس ودجزخطوات عمل بطاطس ودجز المشوية

هناك أشخاص يقومون بسلق البطاطس قبل وضعها في البهارات حيث يقومون بوضعها في إناء به ماء ويوضع على نار هادئة حتى يتم نضجه جيدًا براحة، ولكن في هذه الطريقة لا تستغرق البطاطس وقت عند وضعها في الفرن كما أنها توضع على مشواة الفرن حتى تتحمر فقط، وهي لذيذة وشهية أيضاً.

البطاطس

تعد البطاطا كما يُطلق عليها أهل الشام أو البطاطس كما تسمى في مصر من أقدم وأشهر المحاصيل الزراعية، منذ ما يقرب من 4 قرون وقد عرفتها البشرية، وأصبحت جزء أصيل في ثقافات كل شعوب الأرض قاطبة، وهي محصول ينمو تحت الأرض، ومن الدرنيات، ولها قيمة غذائية عالية، كما أنها مرتفعة السعرات الحرارية لو تم إعدادها بطريقة القلي، اما عند سلقها أو شويها لا تعطي العديد من السعرات لذا فتصبح منابة لمتبعي الحميات الغذائية المختلفة.