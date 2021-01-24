وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر نهائيًا بدون أي مواد كميائية

وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر، يعاني الكثير منا من مشكلة الشيب والتي بدأت تظهر في أعمار صغيرة، ولم يعد الشيب مرتبط بالتقدم في العمر كما عهدناه، وهذا بسبب عدة عوامل منها العوامل الوراثية والعوامل النفسية مثل التعرض للضغوط والتوتر بشكل مستمر، كذلك قد يكون ظهور الشيب بسبب كثرة صبغ الشعر وهو أمر تهواه النساء بشكل كبير، وهذا للتجديد من إطلالاتهن، وكما نعلم جميعاً فن ظهور الشيب في الشعر يحرج الإنسان ويفقده الثقة بنفسه.

لذلك يجب القضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ولكن باستخدام مواد طبيعية، وهذا لضمان عدم الإضرار بالشعر، ومن المواد الطبيعية القوية في علاج هذه المشكلة الفازلين، فالفازلين لا يستخدم في ترطيب البشرة فقط، بل يمكن استخدامه لعلاج جميع مشاكل الشعر وخاصة الشيب.

من الطرق البسيطة لاستخدام الفازلين في القضاء على الشيب هو خلط ملعقة منه مع ملعقة من العسل وملعقة من جل الصبار، ويفضل إذابة المواد السابقة في حمام مائي ساخن.

وبعد أن يبرد الخليط قليلاً، يتم توزيعه على المناطق البيضاء في الشعر ونغطي الشعر ونتركه ليلة كاملة.

وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء والشامبو أو البلسم الطبي.

ويجب تكرار هذه الخلطة مرة أو مرتين كل أسبوع حتى يختفي الشيب تماماً.

ويمكن استبدال العسل في الخلطة السابقة بفيتامين، فهو فعال أيضاً في القضاء على الشيب.

وللعم فإن هذه الطريقة ترطب الشعر جداً وتقويه وتمنحه مظهر صحي ولامع.

وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر نهائيًاالتخلص من الشعر الأبيض في يومين

كذلك يمكن استخدام مواد طبيعية بسيطة وموجودة في كل منزل للتخلص من الشيب، ومن هذه المواد الشاي الأحمر، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر في كوب من الماء، ثم نرفع الماء على النار حتى يغلي، ثم نضيف له ملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً.

وبعدها نترك الخليط يبدر قليلاً ثم نوزعه على الشعر ونتركه حتى يجف تماماً، وبعدها نغسل الشعر بالماء والبلسم ونكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً، وكما نعلم جميعاً فإن كثرة استخدام الشاي على الشعر يسبب له الجفاف، لذلك أثناء استخدام الشاي على الشعر يجب ترطيبه بشكل أكبر باستخدام حمامات الكريم او الزيوت الطبيعية.