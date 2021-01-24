أقوى وصفة بديل البروتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

وصفة بديل البروتين الطبيعي الرائعة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وهي تصلح لفرد شعر الأطفال أيضا، وهذا ما يميز تلك الوصفات الطبيعية حيث أنها يمكن يتم تطبيقها على جميع أنواع الشعر حتى للأولاد وليست البنات فقط، وهي بالطبع البديل والحل الأفضل لعلاج مشاكل الشعر نظرا لأن مكوناتها طبيعية تماما وخالية من أي منتجات مركبة وكيميائية، والبروتين الكيميائي الذي يباع في مراكز التجميل له أضرار كبيرة على الرغم من المظهر الجذاب والممتع الذي يمنحه لشعرك، إلا أنه مع تكرار استخدامه على شعرك سيؤدي إلى حدوث تساقط في الشعر وتقصف، وهذا بالإضافة إلى أن بصيلات الشعر التي ستنمو مجددا في شعرك ستنمو على نفس مشكلة الشعر السابقة وذلك لأنه لا يعالج الشعر من الجذور وإنما يكتفي بفرد الشعر الموجود فقط، بينما تعالج الوصفات الطبيعية الكثير من مشاكل الشعر حيث تمنح شعرك وفروة رأسك التغذية اللازمة والمطلوبة وهو ما يضمن لكي شعر صحي وقوي.

مكونات وصفة بديل البروتين

المكون الأول المطلوب لدينا هو الصبار، حيث يعالج تقصف الشعر والتساقط ويمنح الشعر الغذاء الطبيعي والترطيب مما يعالج الهيشان والجفاف، ويمكن تقطيع القشور الجانبية للثمرة ثم تقطيع الثمرة بالغلاف الخارجي لها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بإضافة حوالي ربع كوب من الماء وتضرب في الخلاط، بعد ذلك نقوم بوضع كبسولة واحدة من فيتامين E على الخليط وإضافة مقدار ملعقتين من زيت اللوز الحلو، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة فرد الشعر بوصفة بديل الكيراتين

قبل البدء في تطبيق وصفة بديل البروتين الطبيعي يتم أولا غسل الشعر بالماء والشامبو لضمان أن يكون الشعر نظيف وخالي من الأتربة والدهون والأوساخ ثم يتم تجفيفه، وبعد ذلك نبدأ في فرد الخليط على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف ثم يلف الشعر بحركات دائرية وارتداء الكيس البلاستيكي أو البونيه عليه لمدة ساعتين، ويتم تجفيف الشعر بالفوطة ويلف ويمكن تجفيفه في اليوم التالي، مع ملاحظة أنه يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل وذلك للوصول إلى أفضل درجة من الترطيب الطبيعي لشعرك لتنعمي بنعومة طبيعية خالية من أي عوامل لها آثار جانبية على المدى الطويل.