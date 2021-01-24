طريقة عجينة الكريب على أصولها بعدة طرق مختلفة

يعتبر المنشأ الرئيسي لعمل الكريب فرنسا ولكنه كان يعتبر من أنواع الحلويات فقط إلا أن انتشر في معظم دول البحر المتوسط وادخله المصريين ضمن المأكولات الحادقة، وقاموا بحشوه بالكبدة الاسكندرانى أو اللحم المفروم أو شاورما الفراخ وغيرها من الحشوات المختلفة، فهو من أكثر أنواع المخبوزات سريعة التحضير، ويتميز بطعمه الجذاب مما يجعل الصغير قبل الكبير يحبونه تناوله بصفة مستمرة غير أن مكوناته متوفره داخل كل منزل، بالإضافة إلى أنه من الممكن تحضيره وتركه يبرد والاحتفاظ به في أكياس محكمة الغلق في الفريزر واستخدامه عند الحاجة، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل عجينة الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب: طريقة عمل عجينة الكريب: لكى نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى هذه المكونات: ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

ثلاث ملاعق زبدة ذائبة.

بيضتين.

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق الأبيض. كل ما نفعله إتباع الآتي: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والبيض ونشغله، مع مراعاة وضع السكر والفانيليا أثناء التشغيل. نحضر إناء عميق ونضع فيه هذا الخليط. نقوم بوضع الزبدة مع التقليب بإستمرار. نقوم بوضع الدقيق حبة تلو الأخرى مع تقليبه دائماً، ونضع الإناء في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة. نحضر مقلاة تيفال وندهنها بالزبدة. نقوم بوضع كبشة من الخليط في المقلاه ونتركها دقيقة. نقوم بتقليبها على الوجه الآخر ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من كمية العجين كلها. طريقة عمل الكريب بالفراخ للشيف منال العالم: طريقة عمل الكريب بالفراخ للشيف منال العالم: لكي نقوم بتجهيز الكريب بالفراخ سوف نحتاج إلى هذه المكونات: بهارات دجاج.

ملعقتين زيت طعام.

زيتون أسود مخلي.

قطعة صدور دجاج.

ملح وفلفل على حسب الرغبة.

جبنة موتزريلا.

شرائح من المشروم.

بصلة مقطعة إلى شرائح رقيقة. كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات: نقوم باحضار مقلاه كبيرة ونضع فيها الزيت مع البصل ونقلبهم لمدة ثلاث دقائق. نقوم بوضع صدور الدجاج المقطعة، مع الملح والفلفل وبهارات الفراخ ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع شرائح المشروم مع الإستمرار في التقليب لحين تمام التسوية. نحضر عجينة الكريب ونضع بمنتصفها حشوة الدجاج، ونضع جبنه الموزاريلا فوق الدجاج. نقوم بإغلاق الكريب على هيئة مثلث. نحضر مقلاة ونضع فيها نصف ملعقة صغيرة من الزيت، ونضعه الكريب لمدة نصف دقيقة ليأخذ اللون الذهبى الفاتح على الوجهين.

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