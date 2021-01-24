طريقة عمل خبز الشاورما السوري.. التورتيلا مثل المطاعم

طريقة عمل خبز الشاورما،جميع البيوت يوجد بها عشاق للشاورما وفي نفس الوقت لا يمكن شرائها باستمرار لهذا إليكِ أسهل طريقة عمل عيش الشاورما الطري أو التورتيلا، كما يباع في المطاعم، حيث أن طريقة عمل الشاورما تعتبر سهلة وبسيطة بالنسبة لربات البيوت ولكن الخبز الخاص بالشاورما هو ما تجده ربات البيوت صعوبة في تنفيذه لهذا إليكِ هذه الطريقة تابعينا. مكونات عجينة خبز الشاورما عدد كوبان من الماء الدافئ.

سكر بمقدار ملعقة صغيرة.

مقدار خمس ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 6 أكواب من الطحين المنخول.

عدد ملعقتان صغيرتان من الملح.

أقل من نصف كوب زيت الزيتون النقي. طريقة عمل خبز الشاورما الطري احضري كوب من الماء الدافئ وضعي بداخلة ملعقة السكر والخميرة ثم حركيها جيدًا لمدة خمس دقائق.

اتركي الخميرة لمدة خمس عشر دقائق في مكان دافئ.

احضري إناء كبير ضعي به الطحين والملح واخلطيهما جيدًا بعدها ضعي عليهم كوب الماء الدافئ ومن ثم اعجنيهم جيدًا.

استمري بالعجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة دقيقتين ومن ثم قطعيها إلى حوالي 12 قطعة صغيرة وشكلي كل منها على هيئة كرة.

اتركي قطع العجين لترتاح لمدة ساعتين.

بعد مرور ساعتين قومي بتسخين الفرن جيدًا.

افردي قطع العجين حتى تصبح رفيعة ومن ثم ضعيها في الفرن واقلبيها على وجهها الآخر ستحصلين على عيش شاورما طري ومذاقه شهي.

يمكن عمل التورتيلا في الطاسة على البوتجاز بدون الحاجة لفرن، وستحصلين على نتائج مماثلة تماماً.

يمكن حفظ خبز الصاج في الفريزر لحين الاستخدام، إذ يمكنكِ عمل كمية كبيرة منه، واستخدامها وقت الحاجة مما يوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدامه لعمل سندويتشات مختلفة، مثل سندويتشات التونة والمايونيز والبرجر وغيرها فهو لذيذ الطعم وخفيف. مكونات عجينة خبز الشاورماطريقة عمل خبز الشاورما الطري

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