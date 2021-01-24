كيكة بسكويت باردة بدون فرن.. أسهل ليزي كيك في 20 دقيقة فقط

كيكة بسكويت بادرة بدون فرن أو ليزي كيك من أسرع الوجبات في تحضيرها فهي لا تستغرق في تحضيرها سوى 20 دقيقة فقط، كما أنها خفيفة ولذيذة ويمكن تحضيرها في أي وقت للأطفال أو للضيوف وسنتناول في مقالنا طريقة تحضيرها بالخطوات كما تباع جاهزة، بل وبكمية أكبر وبمكونات أبسط، فهي كيكة إقتصادية وسريعة.

خمس أكواب كبيرة من الحليب.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة زبدة.

أربع علب من البسكويت السادة.

نحضر وعاء عميق ونقوم بسكب كلا من الكاكاو واللبن به ونخفقهم بالمضرب اليدوي جيدًا حتى يمتزج كلامنهم بالأخر.

نضع الخليط على النار ونتركه حتى يسخم تماما، وبعدها نضيف عليه النوتيلا والزبدة فتذوب كلا من النوتيلا والزبدة في درجة الحرارة العالية ومع استمرار التقليب جيدًا ويصبح قوام الخليط كريمي.

نحضر طبق بايركس أو صينية فرن ونقوم بترتيب البيسكويت حتى يتم تغطية سطحها.

نضيف على طبقة البسكويت طبقة من الخليط الكريمي وفوقها طبقة بسكوت وها نكرر حتى تنتهي كمية المزيج والبسكوت.

نضع الصينية في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتماسك تمامًا مع بعضها.

نخرج الكيك من الفريزر بعد أن يبرد تمامًا ونقوم بتزيينه برقائق من الشوكولاته ويمكن إضافة لوز مجروش أو جوز الهند حسب الرغبة.

بعدها يتم تقطيع الكيك حسب الرغبة ويقدم بارد.

مكونات ومقادير كيكة البسكويت الباردة بدون فرنطريقة تحضير كيكة بسكويت باردة بدون فرن

يذكر أن هذه الطريقة في عمل الكيك تسمى طريقة ليزي كيك، أو lazy cake، وذلك لأن طريقته سهلة جداً، ولا تتطلب الوقت أو الجهد، ويتم إعداده ببساطة بدون فرن أو بدون دقيق، فهو مجرد وضع البسكويت والمكسرات والكريمة الجاهزة، وينتج ألذ كيك شيكولاته شهي.