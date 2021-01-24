علاج تساقط الشعر وحمايته من التقصف بوصفات طبيعية في المنزل

علاج تساقط الشعر وحمايته من التقصف ، يعتبر تساقط الشعر وتعرضه للتقصف من الأمور المزعجة التي تواجه الفتيات هذه الأيام، ويتسائل الكثير لكيفية التغلب عليها بطرق سهلة التنفيذ في المنزل ومكونات متواجدة وليست معقدة، واليك في هذه المقالة وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر وحمايته من التقصف بدون كيماويات. وصفة الكزبرة الخضراء لعلاج تساقط الشعر وصفة الكزبرة الخضراء لعلاج تساقط الشعر مكونات الوصفة: كمية من ورق الكزبرا الخضرا 3 معالق من المياه فرشاه طريقة تحضير الوصفة: قومي بخلط الكزبرة مع الماء حتى تحصلي علي عجينة

استخلصي الماء من تلك العجينة

ضعي الماء المستخلص علي شعرك بفرشاه الشعر لمده لا تقل عن ساعة

اغسليه بالماء والشامبو وكرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع قبل الاستحمام وصفة القرفة والعسل لعلاج تساقط الشعر وصفة القرفة والعسل لعلاج تساقط الشعر المكونات: مقدار من العسل الأبيض بحسب طول الشعر وحجمه نقاط من زيت الزيتون معلقة صغيرة من القرفة طريقة التحضير: اخلطي القرفة والعسل والزيت معا جيدا

ضعي الخليط علي شعرك

كرري الوصفة مرة في الأسبوع وستلاحظي الفرق. وصفة الزبادي والعسل لحماية الشعر من التقصف وصفة الزبادي والعسل لحماية الشعر من التقصف تعتبر من افضل الوصفات الطبيعية بسبب احتواء الزبادي علي البروتينات والفيتامينات التي تعزز من نمو الشعر، وقدرة العسل علي حمايته من التقصف والتلف. المكونات: 2 معلقة من الزبادي

معلقة من العسل

نقاط من عصير الليمون طريقة التحضير: اخلطي المكونات معا حتى تمام التمازج

ضعي الخليط علي شعرك وفروة رأسك واتركيه مده نصف ساعة

اغسليه بالماء وكرري الوصفة مرة كل 7 أيام للحصول علي نتيجة

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