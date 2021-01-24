طريقة عمل كوردن بلو مقرمش لذيذ بطريقة المطاعم في المنزل

طريقة عمل كوردن بلو ، هو من الأطباق الرئيسية الموجوده في المطاعم ومن الوجبات السريعة التي نالت اعجاب الكثير من الجماهير ،تتكون من شرائح اللحم المدخن والدجاج والجبن السائح اللذيذ ،والان يمكنك أعدادها بالمنزل بطريقة سليمة وصحية مضمونة وبأفضل وأسهل الطرق إلى أسرتك،اليك طريقة عمل كوردن بلو مقرمش لذيذ بطريقة المطاعم . مكونات الكوردن بلو المقرمش صدر دجاج رفيع

بصل

ليمون

خل ابيض

شرائح من اللحم المدخن

شرائح من الجبنة الشيدر

دقيق

بيض

بقسماط طريقة التحضير: مكونات الكوردن بلو المقرمشطريقة التحضير: تحضير تتبيله لصدور الدجاج: قومي بتقطيع البصل وضيفي عليه الليمون والخل وملح وفلفل.

وبين طبقتين من البلاستيك ضعي صدر الدجاج وقومي بفرده حتى تكون طبقة رفيعة.

وضعيها في التتبيله لمدة تقريبا 20 دقيقة . الحشو: أخرجيها من التتبيله وضعيها علي البلاستيك راب الاستريتش

قومي ب رش الملح ومعلقة مسطرد

ضعي فوقيها شرائح اللحم المدخن وشرائح الجبنة الشيدر

قومي ب لف البلاستيك راب رول واغلقيها تماما من الجانبين وضعيهم في التلاجه قلي الكوردن بلو المقرمش في وعاء ضعي البيض واضربيه مع الملح والفلفل دقيق بقسماط طريقة القلي: ضعي ال رول في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

وفي طاسة علي نار متوسطة قومي بتحمير ال رول حتى لون ذهبي. لضمان تسوية الفراخ ادخليهم الفرن لمده 10 دقائق علي درجه حرارة 220 ثم استمتعي بألذ رول دجاج محشية بطريقة المطاعم.

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