وجبة عشاء سورية سهله وسريعه في 30 دقيقة لعشاق الاكل السوري بـ 4 مكونات فقط

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل وجبة عشاء سورية سريعه ومميزة واقتصادية أيضاً، أصبحت الاكلات السورية السريعة يفضلها الكثير من الاسر وخاصة وإن كانت الام تعمل، ولكن اغلب الاكلات الجاهزة أصبحت مكلفة للغاية، ومن هنا بدأت السيدات تبحث عن طرق تجهيز وجبات عشاء سهله وخفيفه وبدون مجهود أو تكلفة وبالطعم السوري اللذيذ، ونحن نستعرض اليوم مع كل زوارنا الكرام طريقة عمل وحبة عشاء اقتصادية وجديدة من المطبخ السوري فتابعوني.

طريقة عمل وجبة عشاء اقتصادية

المكونات

المكرونه الاسباجتي نصف كيلو.

ثلاث ملاعق من الصلصه.

كميه من الجبنه الموزاريلا .

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كيلو من لحم الدجاج المقطع لمكعبات.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

كمية من الثوم المفروم.

طريقة تحضير وجبة عشاء سورية

تقولي قومي بوضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت ثم ضعي كمية الفلفل الرومي الملون وقلبيه جيداً ثم ضيفي البصل البصل المبشور.

ثم ضيفي كمية الثوم المفروم والكزبرة وامزجي جميع المكونات معا.

في ذلك الحين قومي بسلق المكرونه الاسباجتي واخرجيها بعد ذلك على جانب.

ثم ضعي كمية قطع الدجاج على مقلاة البصل وضيفي فوقها الملح والفلفل والبابريكا والصلصة وامزجيهم جيداً، ثم ضعي عليهم مكعب مرقة دجاج واتركي الخليط حتي ينضج تماما.

بعد ذلك جهزي صينيه وابدئي بأاخذ كمية من المكرونة الاسباجتي وقومي بلفها لدوائر باستخدام أصابعك، ثم ضيفي فوق كل لفة من المكرونة كمية قليلة من الصلصلة ثم فوقها ملعقة كبيرة من خليط الدجاج كحشوة، استمري على ذلك حتي ينفذ لديكي كمية خليط الدجاج.

ثم قومي برش الجبنه الموزاريلا فوقها ثم ادخلي الصينيه في الفرن على درجة حرارة 180 واتركها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج اخرجيها وبألف هناء وشفاء.