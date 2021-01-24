طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بأقل المقادير وبطريقة سهلة وبسيطة

تعتبر الكفتة من أهم الأطباق الرئيسية التي يكثر تناولها بشكل مستمر في بلاد الشام ومصر والسعودية فيتم تحضيرها بصورة أساسية من اللحم المفروم مهما كان نوع اللحم ويتم تحضيرها إما بالفرن أو على الفحم ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة اللحم بالأرز. طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز المقادير: كيلو من اللحم مفروم.

نصف كيلو من الأرز.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كوب صغير من الكزبرة خضراء المفروم.

نصف كوب صغير من البقدونس المفروم.

ربع كوب صغير من الشبت المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة والكمون.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

زيت نباتي. مكونات تحضير صوص الطماطم كيلو من الطماطم المهروسة.

بصلة مفرومة.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

كأس من المياه. خطوات التحضير يتم وضع اللحم والأرز والبصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة في إناء الخلاط الكهربائي. يتم وضع الملح والفلفل والكمون والقرفة ويتم خلطهم جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم تسخين كمية من الزيت ويتم نقلهم إلى إناء على نار متوسطة. يتم تشكيل العجينة على شكل أصابع ويتم قليها في الزيت الساخن مع التقليب بشكل مستمر لحين أن تنضج وتتحمر. يتم قلي البصل والثوم في ملعقتين من السمن لحين أن يذبل. يتم إضافة مكعبات البطاطس والطماطم إلى البصل والثوم وترك المكونات على النار وتنضج نصف نضوج. يتم إضافة المياه إلى كافة المكونات السابقة وبعد ذلك يتم إضافة أصابع الكفتة المقلية وترك الخليط على النار لحين الغليان. يتم رفع الإناء على النار ويتم وضعه كفتة الأرز باللحم في طبق التقديم ويتم تناولها مع الخبز مكونات تحضير صوص الطماطمخطوات التحضير

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