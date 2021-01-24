كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد فرد وتنعمي واطالة الشعر في 3 أيام

كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن يعتبر من ضمن المرطبات القوي للبشرة، كما يعمل على تجديد خلايا الجلد كما أنه يساعد على حيوية البشرة، مرة ثانية ماهو الا كريم رائع من اقوى الكريمات، بالإضافة إلي ذلك فيدخل في العديد من العلاجات، مثل علاج الصدفية، والتمسك وايضا التخلص من الحروق الموجود في الجسم، كما أنه مغذي للشعر يعمل على تقوية الشعر بشكل هائلة وتطويله، وهو بديل قوي، وفعال في فرد الشعر بدل من استخدام البروتين ويحارب البانثينول للشيخوخة كما أنه يقضي أيضا على التجاعيد لذا تابعي معي عزيزتي أهمية استخدام الكريم للشعر الهايش والمجعد.

بانثينول اقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن

يوجد عدة استخدامات للشعر والتي نجد أن عدد كبير من النساء دائما يبحثوا عنه وبصفة مستمرة، لذلك يتميز كريم البانثينول في الآتي:-

يمكننا أن نقوم بأضافة كريم البانثينول إلي البلسم لكي يستفيد الشعر بشكل طبيعي ورائع

كما أنه سوف يتم استخدام كزيت أو دهان يومي دائم الاستخدام.

ولكن إذا استخدمنا شامبو البانثينول سوف نحصل على النتائج العلاجية الهائلة من فرد الشعر والتخلص من الفراغات.

يمكننا أن نقوم بأضافة كمية قليلة من زيت الزيتون مع الكريم، وايضا ملعقة من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الشعر وسوف نجد أن الشعر أصبح أفضل مما كان عليه في السابق.

أنواع متعددة تحمي الشعر من الخشونه والجفاف ولكن لابد أيضا أن نتعرف عليها للحصول على النتائج الأفضل على الإطلاق.

بانثينول يخلصنا من جفاف البشرة، والشعر.

كما أنه يخلصنا بشكل علاج الالتهاب.

يُساعد بانثينول على التخلص من تشققات الشفايف والبشرة .

بانثينول هو علاج قوي وفعال في الوقاية أشعة الشمس التي تخلصنا جفاف الشعر.

المكونات:-

ملعقة من الخميرة

ملعقة من الموز المهروس.

كريم البانثينول.

الطريقة:-