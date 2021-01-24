كلنا تقريبا بلا استثناء بنعاني من عُقد العضلات أو الـ muscle knots، وده له أسباب كتيرة ومختلفة، لكن الحاجة اللي هنتفق عليها هي انه العقد دي بتكون مزعجة وغير مريحة إطلاقاً.. في المقال ده هنقولك على طريقة بسيطة تقللي منها من العُقد دي، اعرفي معانا حسب دكاترة العلاج الطبيعي.. هي “عُقد العضلات” وإزاي تتخلصي منها

حسب دكاترة العلاج الطبيعي.. اعرفي ايه هي “عُقد العضلات” وإزاي تتخلصي منها

عُقد العضلات أو الـ muscle knots، هي مناطق بتكون العضلات فيها مشدودة جدا ومتيبسة شوية، لما بتحطي إيدك عليها بتحسي وكأنها مكلكعة كده شبه الكتلة او زي ما تكون عاملة عقدة، خصوصاً في منتصف الظهر وفي المنتطقة تحت الرقبة مباشرةً، وفي تعريفها الطبي هي بتبقى مناطق في الأنسجة الرخوة بتلتهب وتتصلب نتيجة إصابات، أو بتتكون عند الأشخاص اللي بيعانوا من آلام متكررة أو مستمرة في الضهر والرقبة، وحسب عيادة مايو كلينك، بتتكون كمان نتيجة الحركة المتكررة بشكل خطأ، والمجهود البدني المبالغ فيه، ووضعية الضهر السيئة المستمرة زي الانحناءات أو انك بتوطي رقبتك عشان تبصي للموبايل والكمبيوتر على طول، أو انك مابتفرديش ضهرك وانتي قاعدة ووانتي ماشية.

عُقد العضلات بتتكون فين؟

ممكن تتكون في أي حتة في الجسم، ولكن يتم ملاحظتها بشكل شائع في أعلى الظهر / الرقبة والكتف وأسفل الظهر وحول الورك، وتختلف فعالية تخفيف عُقدة العضلات من شخص لآخر حسب حالته، لكن في طرق متعددة لتخفيفها وتخفيف الألم الناتج عنها باستخدام العلاج الطبيعي وتغييرات بسيطة في اللايف ستايل.

إزاي ممكن تتعالج؟

ممكن تتعالج ويتقل من آلامها من خلال التدليك ، وعلاج الوخز بالإبر ، وأكياس الثلج ، والكمادات الساخنة ، والنشاط البدني / التمارين، والعلاج الطبيعي وتمارين الـ stretching، لكن في معظم الحالات العلاجات دي بتكون مؤقته، عشان كده الدكاترة بياكدوا انه لو الطرق دي ماحلتش المشكلة لازم تتوجهي لطبيب مختص يعمل أشعة ويشوف السبب الرئيسي ويعالجه عشان تتخلصي من آلام العضلات بشكل كامل.

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