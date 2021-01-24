فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم، فوائد متعددة وردت في كثير من المواقع الطبية، ويعد شرب مزيج زيت الزيتون مع الليمون من أقدم الوصفات الشعبية للعلاجات المنزلية، هذا بالإضافة إلى أن كل من زيت الزيتون و الليمون من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم ككل.

فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة فوائد لشرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم، وهي:

من أهم فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم التقليل من الالتهاب، وذلك لأن كل من زيت الزيتون والليمون يحتوي على مضادات أكسدة.

الليمون وزيت الزيتون يساهمان في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وزيت الزيتون تحديدًا يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

مضادات الأكسدة في زيت الزيتون والليمون تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفيتامينات و المعادن في مزيج زيت الزيتون مع الليمون تعزز صحة البشرة وتعيد إصلاح الخلايا في الجلد.

شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم أيضا يؤدي إلى إبطاء امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مما يساهم في خفض الوزن.

شرب زيت الزيتون مع الليمون يعزز إنتاج العصارات البنكرياسية والصفراء، والتقليل من خطر الإصابة بالحصوات المرارية.

البوليفينول في زيت الزيتون ومضادات الأكسدة في الليمون يساهمان في تخليص الجسم من الجذور الحرة التي تؤدي إلى السرطان.

شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم يثبط سرطان القولون في مراحل مختلفة من المرض.

مزيج زيت الزيتون مع الليمون وشربه قبل النوم مفيد لمرضى السكري، فله قدرة على الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.

شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم أفضل طريقة لعلاج الإمساك ومنع البراز من الجفاف داخل القولون أثناء الليل.

كل من زيت الزيتون والليمون مفيد للهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي ويمنع قرحة المعدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.