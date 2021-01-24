طريقة عمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية  بنفس الطعم والقرمشة وطريقة تحضيرها بالمنزل

طريقة عمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية هو ما تبحث عنه معظم النساء حتى تنقل إلى بيتها أشهى وألذ دجاج كنتاكي كما لو أنها قامت بشرائه من كنتاكي بالفعل، فكل أم تبحث عن ما تشتهي له أنفس أولادها وجميع أفراد أسرتها، وكما نعلم لا يوجد منزل لا يضم شخص يحب دجاج كنتاكي لذا حرصنا على أن تأتي لك بالخلطة السرية لعمل كنتاكي في المنزل.

طريقة عمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية

يعتبر دجاج من أشهى وألذ الوجبات السريعة التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما يلي:

المقادير:

دجاجة مقطة 8 قطع.

1 كوب زبدة.

1 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبية فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة ريحان.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة زنجبيل مطحون.

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب وجوزة الهند.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير: