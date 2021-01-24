وصفات تبيض البشرة فى اسرع وقت لتفتيح دائم مدى الحياه بوصفات طبيعية

وصفات تبيض البشرة فى اسرع وقت لتفتيح دائم تبيض البشرة من الأمور الذي تشغل بال العديد من الفتيات وتبحث عنها كثيراً، وهذا يرغمها على استخدام أنواع عديدة من مستحضرات تفتيح البشرة التي لا تجدي أي نفع بل أنها تعمل على اسمرار البشرة وظهور حب الشباب والنمش وتجعل البشرة تعاني من بعض المشكلات الصعبة، ولكننا حرصنا على أن نقدم لك أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتبيضها سريعاً فهي آمنة للغاية وتغذي البشرة بعمق شديد.

وصفات تبيض البشرة سريعاً

إذا كنتِ تحتاجين لوصفة سريعة المفعول فإليكِ نخبة من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة ومنها التالي:

وصفة عصير الليمون:

الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تبيض البشرة بشكل طبيعي واستخدامه مع بعض من المكونات الطبيعية يعطيكِ أفضل النتائج التي تحتاجين إليها لتبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

استخدمي تلك الوصفة عن طريق إضافة عصير نصف ليمونة لملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر، ثم تأتين بقطعة نظيفة من القطن واغمريها بالخليط ومرريها على البشرة وخاصة بالمناطق الداكنة والتي تريدين تفتيحها، واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم عليك بغسيل بشرتك بالماء الفاتر واحرصي على وضع كريم ترطيب فعصير الليمون يمكنه أن يصيب البشرة بالجفاف، ولكي تحصلين على النتائج المرجوه استخدمي الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

وصفة زيت الزيتون والكركم:

تحتوي هذه الوصفة على مكونين من أهم المكونات الطبيعية التي تستفيد منها البشرة كثيراً، كما أن الكركم من البهارات الهندية التي تعرف النساء الهنديات الاستفادة منها لبشرتهن فهي من أهم العلاجات الطبيعية لتفتيح البشرة وجعلها ناعمة وجذابة.

تستخدم عن طريق خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قطرات من زيت الزيتون واخلطي المكونات مع بعضها، ضعي على بشرتك بحركات دائرية بسيطة واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تنظيف الوجه بالماء العادي وجففيه بالفوطة باتباع طريقة الضغط، كرري استخدامها مرتين في الأسبوع وسوف تشعرين بالفرق.