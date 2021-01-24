سلطة الكرنب الصحية الكول سلو بطريقة أشهر المطاعم للتخسيس السريع

سلطة الكرنب تعتبر من أشهى وأطيب السلطات، فهى يطلق عليها أسم سلطة الملفوف، وتتميز سلطة الكرنب بطعمها اللذيذ، كما أن سلطة الكرنب غنية بالكثير من العناصر التي تفيد الجسم، فهي لها قيمة غذائية مرتفعة لإحتوائها على الكثير من المعادن كالحديد والكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم، وتتميز سلطة الكرنب بأنها تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، فهي مناسبة للرجيم، وتساعد على خسارة الوزن، وتتميز أيضاً بسهولة اعداها، فهى سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ويمكن صنعها في دقائق معدودة وتقديمها بجانب الأطباق الأخرى، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير سلطة الكرنب بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة جداً، وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات سلطة الكرنب ثمرة من الكرنب صغيرة الحجم كرنب أحمر أو أبيض حسب الرغبة.

ثلاثة ثمرات من الجزر الطازج.

نصف كوب من الماء.

كوب من المايونيز.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض. طريقة تحضير سلطة الكرنب قومي سيدتي بغسل روق الكرنب جيداً بالماء ثم قومي بتقطيعها قطع صغيرة ورفيعة.

قومي بأحضار وعاء كبير، ثم ضعي به أوراق الكرنب المقطعة.

قومي بغسل ثمرات الجزر الطازج جيداً بالماء، ثم قومي ببشرة بواسطة المبشرة من الجهة الضيقة على شكل شرائح صغيرة.

يوضع الجزر في طبق الكرنب، ثم قومي بخلطهم مع بعض.

يحضر وعاء آخر، ثم قومي بخلط ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض مع ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.

يضاف كوب من المايونيز لخليط الخل والعسل، ثم قومي بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس وكريمي وكثيف، وثقيل.

يسكب الخليط على أوراق الكرنب والجزر، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتداخل المكونات وتتجانس تماماً.

تغطى سلطة الكرنب بواسطة كيس نايلون، ثم تغليف جيداً.

قومي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، ثم قومي بإخراج السلطة من الثلاجة.

توضع سلطة الكرنب في أطباق التقديم، ثم قدميها بجانب الطعام، وبالهنا والشفا. مكونات سلطة الكرنبطريقة تحضير سلطة الكرنب

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