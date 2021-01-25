طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج المشوي على أصوله في المنزل بخطوات بسيطة

يعد طاجن البطاطس بالدجاج ، من الأكلات المفضلة في مصر والوطن العربي، وهو الوجبة الرئيسية على موائد الشعب المصري، ويفضلون تناوله بجانب الأرز المعمر بالشعرية والمخللات، وهو من الوجبات المفضلة لدي الكثير من الأطفال، لأنه يعتبر من الوجبات السريعة في التحضير التي تفضل كل أم عملها في المنزل، لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج الشهي اللذيذ.

مكونات طاجن البطاطس بالدجاج

يحتوي الطاجن على بعض المكونات البسيطة وهى موجودة في مطبخك وهى كما يلي:-

4 حبات من الطماطم المقطعة حلقات. 2 حبة من البصل المقطع حلقات. 2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع حلقات. 2 حبة من الجزر المقطع حلقات. دجاجة مقطعة إلى أربع أجزاء ومغسولة بالماء والخل جيداً. 3 حبات من البطاطس المقطعة حلقات. 2 كوب من المرقة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة الناعمة. 2 فص من الثوم. ملعقة من الصلصة.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن البطاطس بالدجاج الشهي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإشعال النار ونضع الطاجن حتى يسخن، ثم نضيف ملعقة من الزيت ونقوم بتشويح البصل والفلفل الأخضر حتى يذبل.

نقوم بإضافة الدجاج إلى البصل ونقلب حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبي.

نقوم برفع الطاجن من على النار ثم نرص البطاطس والجزر وقليل من الملح والفلفل ثم نضيف الطماطم.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة الصلصة وملعقة الكزبرة في الشربة، ثم نضيف الشربة على الطاجن ونضعه على النار ونتركه حتى يستوي.

بعد أن يتم نضج الطاجن نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونقوم بإدخال الطاجن الفرن ونتركه حتى يتحمر لونه.

بعدها نقوم بإخراج الطاجن من الفرن ونقدمه بجانب الأرز وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الدجاج المشوي في الصينية

يتم تحضير الدجاج المشوي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار فرخة متوسطة الحجم ونغسلها بالماء والملح جيداً ونتركها منقوعة في الخل لمدة ساعة في الثلاجة. نقوم بإخضار الخلاط الكهربائي ثم نضع البصل والفلفل الأخضر والثوم وبهارات الفراخ، وثمرة من الطماطم والملح والفلفل والبهارات اللازمة والشطة الحمراء ونخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم. نقوم بإخراج الدجاجة من الثلاجة ونغسلها بالماء ثم نضعها في الصينية ثم نضيف عليها الخليط السابق. نقوم بتتبيل الفرخة جيداً ثم نضعها على النار ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تغلي وتتشرب الخلطة جيداً. بعد ذلك نرفع الصينية من على النار ونتركها جانباً. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تسخن جيداً. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. عندما يتحمر لونها نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ثم نقوم بإحضار ورق السلفان ثم نضع الفرخة ونضع فوقها الطماطم المقطع حلقات والبصل المقطع حلقات والفلفل المقطع حلقات ثم نلف الفرخة بورق السلفان وندخلها الفرن مرة ثانية ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تكتسب النكهات الجميلة. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقدم الفراخ المشوية بجانب الأرز والسلطة وبالهناء والشفاء.

فوائد طاجن البطاطس بالدجاج

يوجد بعض الفوائد الصحية المفيدة لجسم الأنسان وهى كما يلي:-