فوائد الأسبرين المذهلة في تكثيف وإطالة الشعر وإزالة البقع الداكنة وتجاعيد البشرة

في موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن فوائد مذهلة وغير متوقعة للأسبرين في العناية بالشعر والبشرة، وسنجد أن الأسبرين يغني عن الكثير من مساحيق التجميل الباهظة الثمن والتي تؤدي نفس الغرض، وفي هذه المقالة سوف نقوم بعمل وصفة نتناول من خلالها الفوائد الهائلة للأسبرين في إطالة وتكثيف الشعر، كما سنقوم بصنع وصفتين أخرتين يستخدم فيها الأسبرين للتخلص من تجاعيد البشرة ومحاربة حب الشباب والتخلص من أثاره.

وصفة الأسبرين والملح لإطالة وتكثيف الشعر

الوصفة الأولى في موضوعنا اليوم خاصة بالشعر، وهي لإطالة وتكثيف الشعر وإيقاف تساقطه وتقصفه وإزالة القشرة أيضا، وهي آمنة جدا للكبار والصغار وبمكونات بسيطة جدا موجودة بكل منزل،حيث تتكون من 4 حبات من الأسبرين من أي نوع، ربع ملعقة كبيرة من الملح، 2 ملعقة من الشامبو المناسب الخاص بكِ ويفضل شامبو مخفف، بالاضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

ولتحضير الوصفة يتم تجهيز وعاء ويُفرّغ فيه كمية الأسبرين المطلوبة، ثم يتم طحن الأسبرين جيدا للحصول علي بودر بمقدار نصف ملعقة كبيرة باستخدام ملعقة أو أي أداة أخرى للطحن، ثم يتم إضافة مقدار كلا من الملح والشامبو، ثم يتم التقليب جيدا حتى يتم ذوبان حُبيبات الأسبرين والملح في الشامبو، ثم يتم إضافة الماء الدافئ ويتم التقليب جيدا مرة أخرى، وبذلك تكون الوصفة جاهزة للاستخدام، حيث تُؤخذ كمية مناسبة منها وتوضع على الشعر، ويُغسل الشعر بها جيدا من الجذور إلى الأطراف مع تدليك فروة الرأس ثم يُغسل الشعر بالماء جيدا , يُمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كما يُمكن استخدام زيوت طبيعية لمنع التساقط نهائيا مع الاستمرار في الاستعمال، وذلك بتحضير كميات متساوية من زيت الجرجير، وزيت الخروع، وزيت الحلبة أو زيت السمسم، ويتم وضعهم في زجاجة وأخذ كمية مناسبة من هذا الخليط ووضعها على الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يتم غسل الشعر جيدا، تتكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا وستلاحظين نتيجة مدهشة مع استخدام هذه الوصفة إلى جانب الوصفة السابقة “وصفة الأسبرين”.

وصفة الأسبرين والفازلين لحل مشاكل البشرة وإزالة التجاعيد

كما يُمكن استخدام الأسبرين للتخلص من حَب الشباب وأثاره والبقع الداكنة الموجودة في الوجه، وهنا يأتي دور الوصفة الثانية في موضوعنا وذلك عن طريق طحن قرصين من الأسبرين جيدا للحصول على بودر وإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد ويتم التقليب جيدا، ثم يوضع الخليط على المنطقة الموجود بها المشكلة قبل النوم وستلاحظين النتيجة في الصباح من أول استخدام.

كما يُستخدم الأسبرين كماسك للتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية كما في الوصفة الثالثة والأخيرة، وذلك عن طريق طحن قرصين من الأسبرين جيدا للحصول على بودر، وإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من المرطب الخاص بكِ ثم التقليب جيدا، ويوضع هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم تُغسل البشرة بالماء الفاتر ثم يفضل ترطيب البشرة بالمرطب الخاص بكِ وستلاحظين النتيجة المذهلة.

يعمل الفازلين على سد مسام البشرة وترطيبه بعمق، ويساعد أيضا على علاج جفاف البشرة الجافة وحماية البشرة من الالتهابات وحروق الشمس وذلك عن طريق وضع القليل من الفازلين قبل الخروج في الشمس، كما أن للفازلين استخدامات أخرى حيث يعمل على إزالة المكياج، كما يقلل تماما من تشقق القدمين ويعمل على تثبيت الحواجب فيمكن وضعه قبل الجل أو البودرة الخاصة بالحواجب، كما يحافظ أيضا على رائحة العرق لفترة طويلة.

وإذا كنت تعانين من مشاكل البشرة الدهنية أو المختلطة، استعملي مع الوصفات السابقة قطنة مغموسة في عصير الخيار بالطماطم وامسحي بها وجهك يوميا لقفل المسامات، وذلك مع استعمال ماسك عجينة الخيار والشوفان مرة واحدة في الأسبوع، ذلك الماسك رائع في حل معظم مشاكل البشرة والتقليل منها مع التقدم في العمر وفقدان الكولاجين الطبيعي.