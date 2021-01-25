أسرار وحلول فعالة لإعادة إنبات فراغات الشعر وزيادة كثافته ومنع التساقط

يعاني الكثير منا من تساقط الشعر وظهور فراغات وصلع في بعض مناطق فروة الرأس، ولا يرتبط تساقط الشعر بسن محدد إنما يرتبط بنسبة تعرض الإنسان للعوامل المختلفة التي تتسبب في تلف الشعر وتساقطه، وقد تكون العوامل الوراثية هي سبب التساقط والصلع، وقد يكون السبب هو التعرض الدائم للعوامل الجوية وإهمال تغذية الشعر والعناية به، وفي موضوعنا اليوم سوف نعرض عليكم أفضل الحلول الفعالة والوصفات السرية لإعادة إنبات فراغات الشعر وعلاج تلف وتساقط الشعر وتحفيز نموه مرة أخرى مع زيادة كثافته.

إعادة إنبات فراغات الشعر وعلاج تلف وتساقط الشعر

الوصفة الأولى تستخدم من اجل تحفيز بصيلات الرأس لنمو الشعر مرة أخرى وإنبات الفراغات، وهي تتكون من محلول مغلي الحلبة والعسل الأبيض الأصلي وعصير الثوم والبصل النيء مع البابونج بالاضافة إلى نخالة القمح، ولتحضير الوصفة يتم خلط المكونات السابقة بنسب متساوية حتى تمام التجانس، ويشرب من المزيج كوب يوميا مع غسل الشعر بهذا المغلي مرة واحدة للشعر العادي والجاف ومرتان أسبوعيا للشعر الدهني، ويُترك على الشعر لمدة تتراوح ما بين 21 و41 دقيقة، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة مدة 6 أسابيع وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة.

الوصفة الثانية هي وصفة مذهلة بكل المقاييس ومجربة لعلاج كافة مشاكل الشعر ، وبعد الاستمرار عليها لمدة 6 أشهر سوف تحصلين على شعر مثالي، حيث أن كل من جربتها أكدت فاعليتها في الحصول على شعر لامع وكثيف وطويل، وتتكون الوصفة من مقدار ملعقتين كبيرتين من كل من زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت الحية، زيت الذرة، زيت الوز، زيت الحلبة، زيت الصبار، زيت الجرجير، زيت أملا، زيت السمسم، زيت تيرشوبز، زيت جوز الهند، زيت الخس، زيت النخاع، زيت الثوم، هذا بالاضافة إلى ملعقة عسل سدر، ملعقة حناء، تونك أو كبسولة الزنك، 8 فصوص نصف حزمة جرجير، بصله، 3 ملاعق خميرة.

ولتحضير الوصفة يتم خلط الثوم و البصل و الجرجير في الخلاط الكهربائي بشكل جيد مع إضافة قليل من الزيت اليهم حتى يصبح الخليط ناعم متجانس, بعد ذلك يتم وضع الخليط في عبوة زجاجية ثم إضافة بقية المكونات السابق ذكرها ثم تقليب المكونات حيدا، يتم ترك الخليط جانبا لمدة 24 ساعة قبل استعماله.

روتين يومي لعلاج تساقط الشعر

للعناية بالشعر يوميا وضمان عدم تعرضه للتساقط هناك ثلاث طرق، الطريقة الأولى تتمثل في غلي كمية من نبات الخبيزة في الماء، ثم استخدام المحلول الناتج في تدليك فروة الرأس وعلاج تساقط شعر الحواجب، ويمكن استخدام هذا المزيج مرتين يوميا حتى ينبت الشعر، الطريقة الثانية تتمثل في نقع ملعقة كبيرة من الزعتر في ماء مغلي لمدة 6 ساعات، وبعد تصفيته يغسل الشعر بالمحلول الناتج لتقويته ومنع سقوطه.

الطريقة الثالثة المستخدمة في العناية اليومية للشعر ضد التساقط تعتمد على زيت الزيتون وإكليل الجبل، حث يتم خلط كميتين متساويتين من كل مكون حتى تمام التجانس ثم يتم تدليك تدلك فروة الرأس كل مساء بالخليط ويلف حتى الصباح بغطاء بلاستيكي أو فوطة، ثم يغسل الشعر بشامبو مناسب يُفصل أن يكون من الصبار، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ ثم يتم استعمال كريم مرطب للشعر.

ويمكنك أيضا تجربة كريم مطحون ورق السدر مع زيت الزيتون الأصلي أو زيت الجوجوبا، وهذا الكريم الطبيعي فعال للغاية في إنبات فراغات فروة الرأس وزيادة كثافة وسمك الشعر بشكل عام، ويتم استخدام هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع مع تركه على الشعر لمدة نصف ساعة، قبل أن يتم غسل الشعر بالشامبو الطبي المناسب لنوع الشعر.

احضري الزنجبيل الطازج من العطار وقومي بتقشيره ووضعه في زجاجة صغيرة، املئي الزجاجة نصفها بزيت اللوز والنصف الآخر بزيت جوز الهند واحتفظي بها في مكان جاف لمدة يوم كامل، ثم يمكنك استعمال الزيت الناتج بعد تصفية الزنجبيل على شعرك مرتين في الأسبوع، دلكي شعرك بهذا الزيت وقومي بالتركيز على مناطق الشعر الخفيف والفراغات.