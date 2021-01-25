طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة تتخزن لمده سنه بدون ثلاجه او مواد حافظه

طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة تتخزن لمده سنه إذا كنتي تحرصين على استخدام صلصة الطماطم المعلبة مجهولة المصدر ولن تدركين جيداً ما هي نوعية الطماطم المستخدمة بها وإذا كانت فاسدة أم لا، فضلاً عن ما يوجد بها من مواد حافظة، فما بالك أن تعلمين طريقة تحضير صلصة الطماطم مثل الجاهزة وتبتعدي تماماً عن استخدام صلصة المعلبات، وتقومين بتحضيرها وتخزينها بنفسك ويتم استخدامها كما تفضلين، ونحن اليوم من مطبخنا المتواضع حرصنا على أن نقدم لكم طريقة لعمل الصلصة في المنزل.

طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة

في البداية يجب العلم أن مقادير المكونات تختلف على حسب كمية الصلصة المرغوب الحصول عليها أو القيام بتخزينها وتتم كالآتي:

5 كليو من الطماطم الصحيحة الحمراء.

كوب واحد من الماء.

ملعقتين من السكر الناعم.

5 ملاعق من الملح.

المقادير:

طريقة تحضير صلصة الطماطم: