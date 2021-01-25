طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة تتخزن لمده سنه بدون ثلاجه او مواد حافظه

طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة تتخزن لمده سنه إذا كنتي تحرصين على استخدام صلصة الطماطم المعلبة مجهولة المصدر ولن تدركين جيداً ما هي نوعية الطماطم المستخدمة بها وإذا كانت فاسدة أم لا، فضلاً عن ما يوجد بها من مواد حافظة، فما بالك أن تعلمين طريقة تحضير صلصة الطماطم مثل الجاهزة وتبتعدي تماماً عن استخدام صلصة المعلبات، وتقومين بتحضيرها وتخزينها بنفسك ويتم استخدامها كما تفضلين، ونحن اليوم من مطبخنا المتواضع حرصنا على أن نقدم لكم طريقة لعمل الصلصة في المنزل.طريقة عمل صلصة الطماطم مثل الجاهزة
في البداية يجب العلم أن مقادير المكونات تختلف على حسب كمية الصلصة المرغوب الحصول عليها أو القيام بتخزينها وتتم كالآتي:المقادير:
- 5 كليو من الطماطم الصحيحة الحمراء.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقتين من السكر الناعم.
- 5 ملاعق من الملح.
طريقة تحضير صلصة الطماطم:
- نقوم بغسيل حبات الطماطم بشكل جيد حتى أن تتخلصي من رواسب أو شوائب موجودة بها.
- من ثم نقوم بتقطيع الطماطم لأربع قطع على أن تكون متساوية في الحجم، وتوضع في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة.
- من ثم نقوم بإضافة كوب الماء للطماطم، ونقوم بتقليل مستوى النار ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- يقوم بتغطية الإناء ويخفف مستوى النار وتترك حتى أن تنضج لمدة ما بين ما ساعة إلى ساعة ونصف مع الحرص على التقليب من حين لآخر.
- نقوم برفع الإناء من على النار وتترك جانباً حتى أن تبرد تماماً.
- من ثم نقوم بوضع الطماطم في الخلاط الكهربائي على عدة مراحل، وتقوم بهرسها بشكل جيد حتى أن تحصلين على عصير.
- نقوم بتصفية الخليط من القشور والبذور بمصفاة ضيقة حتى لا يتسرب أي شيء منها.
- يوضع الخليط على النار من جديد دون تغطية، لك يسهل خروج البخار ويترك على النار حتى أن يغلي.
- من ثم نقوم بإضافة الملح والسكر ويترك على النار لمدة ساعة، ترفع من على النار وتترك جانباً حتى تبرد وتحفظ في إناء محكم الغلق بالثلاجة.
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