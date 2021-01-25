طريقة عمل الكعك بالسمسم المقرمش اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة

يعتبر الكعك بالسمسم ، من أنواع المخبوزات الهشة الخفيفة في وجبة الإفطار، فهو من المخبوزات سريعة التحضير ومكوناته بسيطة ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة، يوجد للكعك أنواع مختلفة ونكهات تجعل طعمه شهي ولذيذ، وهو من المخبوزات التي يمكن للأطفال تناولها في أوقات الفراغ وأثناء اللعب، فهو يمد الجسم بالطاقة، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وهو نوع من أنواع الكعك العراقي الذي يباع في الأسواق، وينتشر بكثرة في شهر رمضان لأنهم يحبون تناوله في السحور، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكعك بالسمسم بخطوات ومكونات بسيطة. مكونات الكعك بالسمسم في المنزل مكونات الكعك بالسمسم في المنزل يتكون الكعك بمكونات بسيطة تجعل طعمه مقرمش ولذيذ وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة من ملح الطعام. 2 ملعقة من الزبدة. 2 ملعقة من الزيت. كوب من الحليب الدافئ. كوب من السكر الناعم. كوب من السمسم الغير محمص. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الكعك بالسمسم بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار إناء كبير ونضع الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة اللبن والزيت والزبدة ونعجن المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة غير لاصقة.

نقوم بتغطية العجين بكيس من البلاستيك ونتركه حتى يختمر.

بعد أن يختمر العجين نقوم بتقطيعه على شكل كور متوسطة الحجم.

نقوم بدهن الكرات بقليل من الزيت ونضعها في السمسم الغير محمص.

نقوم بإحضار صينية مدهونة ونقوم برص الكور داخل الصينية، ونضغط عليها بواسطة اليد حتى يصبح شكلها مثل الدائرة.

نترك الكعك حتى يرتفع قليل ويختمر ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بإخراج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد ونقدمه بالهناء والشفاء. فوائد الكعك بالسمسم يوجد بعض الفوائد العجيبة التي يحتوي عليها السمسم وهى كما يلي:- يعمل على مكافحة السرطان. يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم. غني بالزيوت الطبيعة التي تساعد على إخفاء الحروق والندبات. يساعد على حماية القناة الهضمية ويقلل من الإمساك والإسهال. يحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد في عملية الشبع والشعور بالامتلاء لوقت طويل. يساعد على حماية البشرة من التجاعيد وإخفاء علامات التقدم في العمر.

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