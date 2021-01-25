بيتزا الطاسة السريعة طريقة العمل والمقادير بسهولة فى المنزل

بيتزا الطاسة من الأكلات السريعة والخفيفة عوضاٌ عن البيتزا العادية لأنها تأخذ وقت طويل في صُنعها، والتي تحتاج إلي استخدام الفرن إلا أننا نُحبها وخاصة الأطفال لتنوع أطعمتها، بيتزا الطاسة سوف تُغير وجهة نظرنا عن المجهود والوقت الطويل في صنع البيتزا العادية لأنها تُعد وتُسخن في دقائق فقط وأيضًا بدون استخدام الفرن مثلها كمثل كيكة الطاسة. مقادير بيتزا الطاسة: كيس خميرة فورية

عدد 1 كوب كبير دقيق أبيض

ملعقة صغيرة سكر

عدد 1 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) بكينج باودر

1/4 كوب كبير زبادي

كوب كبير من صلصة البيتزا البيتي

كوب كبير فلفل أخضر (مُقطع حلقات)

كوب كبير من الماشروم (مُقطع شرائح)

عدد 1 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) زعتر مطحون

1/2 كوب كبير زيتون أسود (خالي من البذر – مُقطع حلقات)

كوب كبير جبن الموزاريلا (مبشورة)

على حسب اخيارك فى أطعمة بيتزا الطاسة إضافة سوسيس آو الخضروات آو كما تفضلي (الكمية التي تفضلها – مُقطع حلقات)

إضافة سوسيس آو الخضروات آو كما تفضلي (الكمية التي تفضلها – مُقطع حلقات) عدد 2 ملعقة ماء أو 1 ملعقة زيت

رشه ملح (حسب الرغبة) مقادير صلصة البيتزة البيتي: عدد 1 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) زيت زيتون

عدد 1 ملعقة كبيرة (ملعقة الطعام) صلصة

رشه ملح وفلفل

عدد 1 ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) زعتر

عدد 1 حبة ثوم مفروم آو بودرة ثوم (سوف نستخدم في الوصفة البودرة لأنها أفضل فى عمل بيتزا الطاسة )

) 1/4 كوب كبير كاتشب طريقة تحضير عجينة يبتزا الطاسة: ضعي الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً وفي العجانة الكهربائية أو (بالعجن اليدوي) نضع كوب الدقيق وملعقة البكينج بودر و رشه الملح وتقليبهم وضيفي قليل من الماء إذا لزم الأمر.

ونضع 2 ملعقة ماء أو ملعقة زيت ثم نُضيف على خليط الدقيق بالعجانة الزبادي ونقلبهم في العجانة حتى تتماسك وتُكون “عِرق” بسيط، (على حسب شكل العجينة، وضيفي الماء تدريجيا مره أخرى أو نُضيف دقيق أخر لتصل إلى المستوى المطلوب) ونترك عجينة بيتزا الطاسة لتخمر بعد تقليبها جيدًا وتماسكها. تحضير صلصة البيتزة: نضع ملعقة زيت الزيتون و الكاتشب وبودرة الثوم وملعقة الصلصة ورشة الملح والفلفل فى في إناء أو (الحلة) ونُقلب الخليط جيدًا على نار هادئة او متوسطة حتى تغلي ثم نضع ربع كوب صغير من الماء للتسبيك ونتركها على النار لمدة 5 دقائق تقريبا، وبعد تسبيكها نضع الزعتر وبعد كده هتكون جاهزة للاستخدام في البيتزا … ثم نتركها لتبرد.

… ثم نتركها لتبرد. نحضر الطاسة التي سوف نستخدم فيها عجينة بيتزا الطاسة على نار هادئة أو متوسطة لتسخن قبل استخدامها وفي نفس وقت تسخينها، نرش ملعقة دقيق على المكان الذي سوف نفرد عليه العجينة كي لا تلتصق ثم نفرد عليه العجينة بالنشابة او باليد في حجم الطاسة الموجودة على النار ثم نرفع الطاسة بعيدًا عن النار ونفرد العجينة فيها.

على نار هادئة أو متوسطة لتسخن قبل استخدامها وفي نفس وقت تسخينها، نرش ملعقة دقيق على المكان الذي سوف نفرد عليه العجينة كي لا تلتصق ثم نفرد عليه العجينة بالنشابة او باليد في حجم الطاسة الموجودة على النار ثم نرفع الطاسة بعيدًا عن النار ونفرد العجينة فيها. نستخدم الشوكة لعمل فتحات تهوية بالعجينة قبل وضع الحشو ثم نفرد صلصة بيتزا الطاسة على العجينة أولًا إضافة حشو البيتزا بعد ذلك هضيف حلقات الفلفل الأخضر ثم شرائح الماشروم ثم حلقات الزيتون الأسود المخلي ثم السوسيس أو الخضروات كما تفضلين.

على العجينة أولًا إضافة حشو بعد ذلك هضيف حلقات الفلفل الأخضر ثم شرائح الماشروم ثم حلقات الزيتون الأسود المخلي ثم السوسيس أو الخضروات كما تفضلين. نضع الطاسة على نار هادئة او متوسطة مرة أخرى ونُغطيها بغطاء الطاسة وبعد النضوج وقبل إطفاء النار بـ 5 دقائق تقريبا نضع جبن الموزاريلا على وجه البيتزة ونتركها تسيح ثم نُطفي النار… وبالهنا والشفا أحلى بيتزا الطاسة. مقادير بيتزا الطاسة:مقادير صلصة البيتزة البيتي:طريقة تحضير عجينة يبتزا الطاسة:تحضير صلصة البيتزة:

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