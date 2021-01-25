اسرار تتبيلة الدجاج المشوي التي يخفيها اصحاب المطاعم

اسرار تتبيلة الدجاج المشوي من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها باستمرار بعجة طرق الدجاج، والتي تختلف على حسب التتبيلة وطريقة التحضير، ولكن نجد فئة كبيرة منا تميل دائماً للدجاج المتبل المشوي الموجود بالمطاعم، ويذهبون لتناوله لمذاقة اللذيذ المميز، لأنهم يعتقدون أنهم غير متمكنون في القيام به في المنزل واكتساب نفس الطعم، ولكن للأسف هذا خطأ منهم، فبإمكانك الحصول على مذاق أفضل من المطاعم من خلال تتبيلة الدجاج التي تمنحك الطعم الشهي الموجودة في أشهر المطاعم، لذاا سوف نعرض لكي في هذا المقال الخلطة السحرية لتتبيلة الدجاج المشوي في الفرن.



يجب عليك في البداية أن تحضري هذه المكونات واتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على المذاق المرغوب به:

المكونات:

دجاجتان ذات حجم متوسط.

ربع كوب من الخل.

ثمرة من البصل.

ملعقتين من السكر.

حبتان من الليمون مقطع لشرائح.

ثلاث فصوص الثوم.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقة من الملح.

فلفل أسود.

زعتر.

زنجبيل بودرر.

قرن فلفل حلو.

طريقة التحضير:

نقوم بغسل الدجاج بشكل جيد وتفرك بكمية من الملح والدقيق جيداً حتى تتخلصين من الزفارة وتوضع بمصفاة للتخلص من الماء.

نقوم بخلط كافة المكونات المذكورة سابقاً بشكل جيد في الخلاط الكهربائي، وتفرم جيداً حتى تتجانس معاً.

من ثم نأخذ الخليط وندهن به الدجاج من الداخل والخارج وكل مكان بها، ويترك كمية لتدهن بها صينية الدجاج أثناء الشوي.

نترك الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة حتى تكتسب طعم المكونات جيداً ومن الأفضل أن تترك ليلة كاملة.

من ثم توضع الدجاج في صينية الشوي وتدهم بكمية التتبيلة المتبقية وتوضع في الفرن حتى تنضج وتحمر من كافة الاتجاهات.

نقوم بإشعال قطعة من الفحم وتوضع في الصينية على ورق الفويل ويسكب فوقها القليل من الزيت ونغلف الصينية بورق الفويل وتترك حتى يكتسب الدجاج طعم الشواء.