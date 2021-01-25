طريقة عمل القرنبيط المقرمش وكيفية تحضيره بطعم رائع وفوائده الكثيرة

طريقة عمل القرنبيط المقرمش وكيفية تحضيره الأمهات تدرك القيمة الغذائية الممتازة للقرنبيط، وتهتم بشكل دائم أن يتناولها الأطفال، حيث أنه يحتوي على مكونات رائعة وكمية كبيرة من الفيتامينات، كما أنه مضاد للالتهابات، كما أنه من الأطعمة الشتوية التي يقبل عليها الكثير من اشخاص، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل القرنبيط المقرمشة وكيفية تحضيره بطعم رائع يجعل الأطفال يقبلون عليها تعرفي عليها الآن.فوائد القرنبيط
- يوجد بالقرنبيط نسبة كبيرة من الفيتامينات وخصوصاً فيتامين في وكي.
- يوجد به مواد طبيعية مضادة للالتهابات.
- يوجد مواد تقاوم الخلايا السرطانية وتمنع الإصابة بالسرطان.
- يحمي الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يوجد به سعرات حرارية أقل لا تتعدى 26 سعر.
- يقوي جهاز المناعة بالجسم.
قبل البدء في تحضير خلطة القرنبيط المقرمش يجب أن يتم سلق القرنبيط وتترك حتى أن تتخلص من الماء ويتم تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- قرنبيط.
- حبتان من البيض.
- ملح.
- كمون.
- فلفل أسود.
- ببريكا.
- ملعقة من الخل.
- كوب حليب سائل.
- بقدونس ناعم.
- نصف كوب دقيق.
- نصف كوب نشا.
طريقة التحضير:
- نقوم بسلق القرنبيط بالماء والملح والكمون حتى تمام النضج ويوضع في مصفاه حتى يصفى ويترك حتى أن يبرد.
- في إناء عميق نقوم بوضع البيض ويضاف له الفلفل الأسود ويقلب بشكل جيد بالمضرب ومن ثم يضاف له الحليب تدريجياً ويقلب المزيج ويضاف له الخل.
- في وعاء أخر نقوم بخلط الدقيق والنشا، أو من الممكن إضافته مع خليط البيض حتى أن نحصل على قوام كريمي، ونحتفظ بالخلطة لمدة نصف ساعة بالثلاجة، ومن ثم تخرج من الثلاجة ويضاف لها البقدونس وتقلب بشكل جيد،
- وتوضع بمقلاه على النار بها زيت غزير ويترك حتى يسخن.
- نضع القرنبيط في الخلطة ثم توضع بالزيت وتترك حتى يصبح لونها ذهبي مع طبق التقديم المزين بورق البقدونس وبألف هنا وشفا.
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