الملح أقوي طريقة لتبييض وتنظيف الاسنان وازالة الجير والاصفرار في ثواني

الملح أقوي طريقة لتبييض وتنظيف الاسنان الحصول على أسنان بيضاء وابتسامة هوليود حلم يرود الكثير من الفتيات بالوقت الحالي، ممل جعلهم يقبلون على مراكز العناية بالأسنان من أجل الحصول على ذلك، عن طريق تبيض الأسنان، ولكن نحن نعلم أن هذه الطرق مكلفة للغاية ولن يتمكن الكثير منا القيام بها وتوفير المال لها، ولكن في الوقت ذاته نجد الكثير منا يعانون من اصفرار الأسنان مما يكون له تأثير سلبي على الإطلالة مما كانت أنيقة وجذابة، ويتساءل الجميع عن الطرق التي تساعدهم في التخلص من هذه المشكلة، لذلك جئنا لكم اليوم بكيفية الاستفادة من الملح لتبيض وتنظيف الأسنان بياض مشرق والحصول على ابتسامة متميزة تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك.

أصبح الآن بإمكانك تبيض الأسنان بكل سهولة بعد أن أثبتت الدراسات العلمية مدى قدرة الملح على تبيض الأسنان دون أي آثار جانبية:

نقوم بأخذ ملعقة من ملح البحر الخشن، ويضاف له ملعقتين من عصير الليمون ويقلب المكونين سوياً، ومن ثم نأخذ فرشاة تنظيف الأسنان ونقوم بفرك الأسنان بالخليط برفق حتى لا تتأذى أسنانك، وتشطف بالماء ويتم القيام بذلك على الأقل مرتين من كل أسبوع حتى أن تحصلين على أفض النتائج.

نقوم بمزج ملعقة من الملح مع كمية من معجون الأسنان، واستخدام الخليط تفريش الأسنان برفق للتخلص من بقايا الطعام والبقع الجيرية والتصبغات بكل سهولة، ومن ثن يتم شطف الفم جيداً.

الملح وصودا الخبز

تتم من خلال مزج ملعقة من الملح مع ملعقة من صواد الخبو، ونقوم بتطبيق المزيج على فرشاة الأسنان الخاصة بك، ويفرش بها الأسنان في الصباح برفق، من ثم نقوم بشطف الفم، مع مراعاة القيام بذلك على الأقل مرتين من كل أسبوع.