أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر بمكونات طبيعية لشعر لامع وجذاب

أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر بمكونات طبيعية لشعر أكثر جاذبية ولمعان، ترغب الكثير من النساء في تغيير لون الشعر كنوع من التجديد وحتي تكسر الروتين، ولهذا تذهب إلي صالون التجميل لصبغ الشعر والحصول علي اللون المطلوب، وعلي الرغم من أن الصبغة الكيميائية تعمل علي إعطاء جمال وجاذبية للشعر مما تبرز لون العيون ولكنها تتسبب في ضرر كبير للشعر وفروة الرأس، كما تؤدي إلي ظهور قشرة الشعر وضعف جذوره حيث أنها من أكثر العوامل المسببة لتعرض الشعر للتساقط وخشونة ملمسه كما تزيد من ظهور الشيب، وذلك لأنها تحتوي علي مادة الأمونيا الضارة ولهذا يجب عليكي استخدام الطرق البديلة والطبيعية لتغيير لون الشعر دون أي أضرار جانبية.

طريقة رائعة لصبغ الشعر باللون الأشقر بكل سهولة ودون الحاجة لصالون التجميل

صبغ الشعر باللون الأشقر يعد مناسب للكثير من أنواع البشرة حيث تستخدم الصبغة الطبيعية والتي لا تغير لون الشعر فقط، وإنما تعد مفيدة لفروة الرأس والشعر وذلك لاحتوائها علي فيتامينات ومضادات أكسدة ومعادن كما تمتلك قدرة كبيرة علي تغطية الشيب والتخلص منه نهائياً دون رجعة.

10 ملاعق كبيرة من الحناء.

عصير 2 ليمونه طازجة.

3 ملاعق كبيرة من الكركم.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

قومي بوضع الحناء في وعاء عميق ثم ضعي باقي المكونات ما عدا عصير الليمون، واخلطي المكونات جيداً ثم اتركي الخليط لمدة 3 ساعات حتي يختمر. وبعد ذلك ضعي عصير الليمون وامزجي الصبغة مرة أخري، ثم توضع علي الشعر باستخدام فرشاة الصبغة وتترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر جيداً وسوف تتمتعي بشعر أشقر جذاب ولامع.

مكونات صبغ الشعر باللون الأشقرطريقة تحضير صبغة للشعر باللون الأشقر بخطوات سهلة وبسيطة