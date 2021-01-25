أقوى كريم طبيعي لإزالة تجاعيد العين والهالات في 7 أيام فقط أفضل من البوتوكس مليون مرة

فى أسبوع واحد فقط يمكنك بدون تكاليف تُذكر التخلص من تجاعيد العين والهالات السوداء نهائيا، حيث أن الكثير منا يعاني من مشكلة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وكذلك مشكلة الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين،وقد توصلنا لحل نهائي وأكيد بإذن الله للقضاء عليها تلك المشكلة التي تؤرق الجميع وخاصة السيدات، فى البداية وقبل ذكر الوصفة سوف نتحدث عن أسباب ظهور تجاعيد العين الهالات السوداء، وكيفية تفادى ظهورها إن لم تكن موجودة بالفعل.

تجاعيد العين والهالات السوداء

الهالات السوداء هي شعيرات دقيقة تظهر تحت الجلد، وبسبب رقة الجلد المتواجد تحت العين تظهر تلك الشعيرات بشكل واضح وبلون داكن، من أهم أسباب ظهور التجاعيد تحت العين هي عادة السهر لأوقت متأخرة من الليل، النوم بالمكياج، تحريك منطقة تحت العين عن طريق الفرك، قد يكون سبب ظهور التجاعيد تحت العين هو الإصابة بالأنيميا، عدم تناول كميات كافية من الماء، عدم الحرص على تناول الخضروات والفاكهة، شرب الكثير من المواد التي تحتوى على كافيين، كما يُعد من أسباب زيادة الهالات السوداء هو التعرض لأشعة الشمس باستمرار لذا يجب وضع واقي الشمس قبل الخروج.

افضل كريم طبيعي للقضاء على التجاعيد والهالات السوداء

يتم تحضير المكونات الطبيعية التالية:

عدد 1 حبة موز. القليل من دبس التمر. عسل النحل الأصلي. كبسولة من فيتامين E.

طريقة تحضير واستخدام الكريم

أولا يتم هرس حبة الموز في وعاء باستخدام شوكة، ثم نقوم بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من دبس التمر إلى الوعاء بشكل تدريجي، مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس للخليط، بعد ذلك يتم إضافة كبسولة فيتامين E والتقليب مرة أخرى حتى يكون جاهز للاستخدام.

ويتم تطبيق الكريم على أي مكان يتواجد به تجاعيد سواء البشرة أو الرقبة، ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة قبل غسل المنطقة بالماء الدافئ، ويمكن الاحتفاظ به لمدة 3 أيام في الثلاجة وبعد ذلك قومي بتحضير كمية جديدة منه، ويستخدم الكريم يوميا لمدة 7 أيام للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء، ويستخدم كل أسبوعين كإجراء وقائي للوقاية من طهور التجاعيد والهالات السوداء.

وصفات طبيعية أخرى لعلاج تجاعيد العين والهالات السوداء

تلك الوصفة أيضا لها تأثير فعال للغاية في علاج التجاعيد والهالات السوداء أسفل العين، وتتكون من المكونات الطبيعية التالية:

1 ملعقة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من البن.

عدد 2 كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع البن فى وعاء ثم إضافة ماء الورد وكبسولات فيتامين E، ويتم الدمج جيدا حتى الحصول على كريمي خفيف سائل قليلا، ويتم غمس قطنة داخل الماسك ثم وضعها تحت العينين لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وذلك حتى تمتص البشرة جميع الفيتامينات المضادة للأكسدة المتواجدة في البن بالإضافة إلى فيتامين E وترطيب ماء الورد، ثم بعد إزالة الماسك يتم ترطيب البشرة عن طريق الزبادي أو الخيار ويُفضل الخيار المفروم أو زيت جوز الهند.

وصفة أخرى بسيطة لعلاج الهالات السوداء

تتكون الوصفة من المكونات التالية:

كوب من الماء.

باكيت شاي.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم غلي الماء على النار ثم إضافة الشاي عليها ثم تُترك لتبرد، بعد ذلك يتم تفريغ الماء في وعاء يمكن الاحتفاظ به فى الثلاجة ثم يتم غمس قطنة داخل الشاي المثلج ووضعها على منطقة تحت العين لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويمكن تكرار الوصفة يوميا وستظهر نتائج الوصفة خلال أسبوع واحد من تفتيح للهالات السوداء وتهدئة البشرة وعلاج الانتفاخات تماما.

مع تلك الكريمات وإذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية، يمكنك الاعتماد على الخيار بشكل أساسي في روتينك الأسبوعي للعناية بالبشرة، حيث يمكن إضافة عصير الخيار إلى السكر واستعماله كمقشر للتخلص من الخلايا الميتة، كما يمكن إضافته إلى نصف ملعقة من عصير الليمون أو النعناع واستعماله كمساك على بشرتك لمدة 10 دقائق لغلق مسامات البشرة الدهنية والتقليل من إفرازات الدهون وبالتالي تجنب ظهور البثور والحبوب في الوجه.