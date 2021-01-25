كريم الكولاجين الخارق في تبييض الجسم والوجه وجميع الاماكن الداكنة في دقائق

كريم الكولاجين الخارق في تبييض الجسم نجد أن الكولاجين الطبيعي هو المفيد جدا للبشرة، والتي يعمل على تصحيحها، والتخلص من جميع البثور السوداء والهالات السوداء التي تتواجد في البشرة، ولكن يمكننا أن نقوم باستخدام الكولاجين الطبيعى داخل المنزل من بعض المنتجات الطبيعية، والتي تتميز بسهولة تصنيعها من استخدام لبان الذكر الرائع فى تفتيح البشرة، كما أننا نسمع كثيرا على اللبان الذكر، ولكن لا نعلم فوائدة الكثيرة في تفتيح البشرة الداكنة بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نضيف بعض المواد الطبيعية الأخرى.

ماسك لبان الذكر يساعدنا في التخلص من كافة الاسمرار الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية هي التي تؤثر على الوجه لذلك يمكننا أن نقوم بعمل الكولاجين طبيعي من النشا ولبان الذكر لكي نحصل على تفتيح موحد للبشرة، كما أن إعداد هذه الوصفة سوف يكون أسهل ما يمكن وهي تكون كالتالي:’

اعداد هذه الوصفة عندما نقوم لتحضير ونضع فيه النشا.

ونبدا باضافة اللبن الدكر التي يقوم بطحنه جيدا.

التي يقوم بطحنه جيدا. ثم نبدا بوضع هذا المزيج على نار هادئة نقوم تركه لمدة دقيقتين.

نبدأ برفع هذا الاناء من النار ونقوم باستخدامه للبشرة عندما يكون دافئ وليس ساخن.

يمكنك أيضا أن تقومى بوضع هذا الماسك أيضا في جميع المناطق الداكنة.

كما يمكن ايضا أن نترك هذا الماسك لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسيل الوجه جيدا والجسم والتخلص من هذا الكريم الرائع.

كما يمكنك ايضا نقوم بتكرار هذا الماسك من الكريم الكولاجين الطبيعي مرتين في الأسبوع.

الزبادي المعروف عنه أن لديه الفوائد العديدة في تفتيح البشرة، والتي يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية، بالإضافة إلى لبان الذكر الرائع، والمميز جدا في تفتيح البشرة، لذلك هذا الماسك فعال، وممتاز سوف يعمل على التخلص من الاماكن الداكنة الموجودة بالجسم خلال عشرة أيام من اتباعه.

المكونات:-

لبان الذكر ملعقة واحدة تكفي

ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة من الترمس

الطريقة:-

من اسهل ما يمكن أن نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية والزبادي ولبان الذكر، والترمس المطحون ونبدا بدمجهم جيدا، ونقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة النظيفة، كما يترك هذا الماسك حتى يجف ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يمكنك أن تعتمد على هذا الماسك بشكل يومي لتفتيح البشرة الداكنة.