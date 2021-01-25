ملعقة واحدة ضعيها على فروة الرأس تخلصك نهائيا من قشرة الشعر مجربة وفعالة 100%

قشرة الرأس من أكثر المشكلات التي تواجهه الشعر وتسبب مضايقه للكثير من الأشخاص، ولكنها أيضاً تزداد في فصل الشتاء مع الجو البارد الذي يسبب جفاف لفروة الرأس وبالتالي ظهور قشرة الشعر، والقشرة بمفهومها العام هى حدوث التهاب في جلد فروة الرأس وله درجات متفاوتة من الخطورة بعضها يمكن علاجها بكل سهولة والآخر يمكن الذهاب للطبيب، واليوم سوف نقدم إليكي بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من قشرة الشعر نهائياً بكل سهوله في المنزل.

خلطات طبيعية لإزالة القشرة من فروة الرأس

من أهم المكونات المنزلية التي تساعد على إزالة قشرة الشعر نهائياً من الرأس هو إستخدام الأسبرين كالتالي

يستخدم الأسبرين عن طريق وضعه على الشامبو الخاص بكي ويتم استخدامه على الشعر مع التدليك الجيد للشعر.

يغسل الشعر بالماء الدافئ مع التدليك الجيد للشعر بعد ترك الخلطه السابقه على فروة الشعر مدة خمس دقائق.

إستخدام الزيوت الطبيعية لإزالة قشرة الشعر

ذكرنا أن أهم أسباب قشرة الشعر هو جفاف فروة الرأس لذلك يمكنك إستخدام الزيوت الطبيعية لترطيب فروة الشعر مثل زيت الزيتون و زيت جوز الهند وزيت اللوز ويتم ذلك عن طريق

يوضع القليل من زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند بمقدار متساوي يتم تدفئته ووضعه على الشعر.

يوضع على الشعر كيس بلاستيك لمنع إزالة الزيت ويترك لمدة 24 ساعة على فروة الشعر.

بعد ذلك يغسل بالماء الدافئ والشاملة جيداً.

إستخدام خل التفاح في إزالة قشرة الشعر

يمكنك إستخدام خل التفاح لمواجهة تكوين قشرة الشعر فهو من الخلطات الطبيعية التي تساعد في ذلك عن طريق

يستخدم خل التفاح عن طريق وضعه على كمية من الماء البارد بمقادير متساوية.

يوضع على الشعر ويتم تدليكه جيداً في فروة الشعر ويتم ربط الشعر جيداً.

يترك على الشعر لمدة 12 ساعة بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو مع التدليك الجيد لفروة الرأس.

البكينج بودر لقشرة الشعر

يستخدم الباكينج بودر في إزالة قشرة الشعر، ويتم ذلك عن طريق وضع كمية مناسبة على فروة الشعر اثناء الاستحمام بالشامبو ويتم تدليكه جيداً لمدة خمس دقائق، ومن ثم يشطف بالماء الدافئ.