صنع زيت القهوة الساحر وفوائد وطرق استخدامه للبشرة والشعر

صنع زيت القهوة الساحر وفوائد وطرق استخدامه يتميز بوجود عدد كبير من الفيتامينات كما أنه مضاد الأكسدة، كما يمكن استخدامه للدخول في والصفات الطبيعة، إذا كانت للبشره او للشعر فهو غني بالفيتامينات الطبيعية التي تحتاجها البشرة يخلصنا ايضا من الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين كما أنه يعتبر علاج قوي في التخلص من السيلوليت الموجود بالجسم، ويعمل ايضا على شد البشرة والتخلص من الترهلات الموجودة بها كما أنه يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه يحصل الشعر من خلال تطبيق وصفة زيت القهوة على لمعان، كما أنه يجعله ينمو بسرعة فوائدة، عديدة لا حصر لها.فوائد زيت القهوة للبشرة والشعر:
- يخلصنا من السيلوليت التي يتواجد في الجسم كما أنه يعمل على شد ترهلات بشكل جيد.
- يعمل على تدفق الدم ويتخلص من الخلايا الدهنية التي تتواجد في الشعر والبشرة.
- كما أن زيت القهوة يمنع من ظهور الهالات السوداء والانتفاخات التي تتواجد تحت العين، وهو عامل قوي وصحي يمكن
- أن يقوم بتحفيز الشعر و يعمل على تطويل وتنعيم و بشكل ملحوظ فى وقت قياسى.
بعد التعرف على عدة المميزات التى توجد فى زيت القهوة يمكنك عزيزتي أن تتابع الوصفات الطبيعية إذا كان للشعر او البشرة، في هذه الوصفة سوف تجعلك ملكة في خلال ايام قليلة.
المكونات:-
- كوب من زيت القهوه.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز 2 ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الحلبة.
طريقة التحضير:-
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بطحن البن جيدا .
- وتضيفه في اناء ونقوم باضافة كافة المكونات الاخرى من زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الحلبة.
- ونبدأ بدمج جميع الزيوت جيدا.
- نبدا بوضع هذا المزيج الرائع من الزيوت داخل وعاء محكم الغلق ونبدأ باستخدامه للشعر والبشرة بشكل تدريجي.
- وسوف تلاحظ النتيجة، مرغوب فيها من تفتيح البشرة وتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قياسي جدا.كريم الكولاجين
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