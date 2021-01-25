بالفيديو حضري جاتو الشوكولاته في دقايق بابسط المكونات الموجودة بالمطبخ

خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة، يعتبر جاتو الشوكولاتة من أسهل وأسرع أنواع الحلويات التي يتم استخدامها في تحضير الجاتو في البيت ويكون شبيه للمحلات بنسبة كبيرة، ففي ظل الظروف التي يعاني منها العالم خلال الفترة الأخيرة يستحسن أن يتم تحضير الجاتو في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة في المنزل.مكونات جاتو الشوكولاته:
- نصف كأس من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- نصف كأس من الكاكاو الخام.
- أربعة بيضات.
- سكر أبيض.
- كوب ونصف من الزيت.
- ربع كيلو من الشوكولاتة المبشورة.
- ربع كيلو من الكريمة السائلة.
- صوص شوكولاتة.
- كريمة زبدة.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الأتية خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة في المنزل بالفيديو:
- القيام بإحضار المضرب الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر البودرة والبيض والملح ويتم تشغيل المضرب الكهربائي على سرعة تكون متوسطة وتركه لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ويكون قوامها كريمي.
- يتم خلط كلاً من البيض والزيت والبيكنج بودر والدقيق ويتم التقليب جيداً باستخدام المعلقة وبعد ذلك يتم إضافة بودرة البيكنج بودر ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها من أسفل إلى أعلى لحين أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- يتم تحضير صينية ويكون بها ورق الزبدة ويتم وضع الخليط فيها والقيام بفرده باستخدام الملعقة للقيام بعمل طبقة واحدة ويتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن تنضج.
- يتم ترك الصينية حتى تصبح بادرة وبعد ذلك يتم تحضير الحشو.
- من خلال إحضار إناء ويتم وضع فيه الكريمة السائلة.
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