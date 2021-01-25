بالفيديو حضري جاتو الشوكولاته في دقايق بابسط المكونات الموجودة بالمطبخ

خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة، يعتبر جاتو الشوكولاتة من أسهل وأسرع أنواع الحلويات التي يتم استخدامها في تحضير الجاتو في البيت ويكون شبيه للمحلات بنسبة كبيرة، ففي ظل الظروف التي يعاني منها العالم خلال الفترة الأخيرة يستحسن أن يتم تحضير الجاتو في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة في المنزل.

نصف كأس من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

أربعة بيضات.

سكر أبيض.

كوب ونصف من الزيت.

ربع كيلو من الشوكولاتة المبشورة. ربع كيلو من الكريمة السائلة.

صوص شوكولاتة. كريمة زبدة.

مكونات جاتو الشوكولاته:مكونات الحشو:مكونات التزيين:خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة في المنزل:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الأتية خطوات تحضير جاتو الشوكولاتة في المنزل بالفيديو: