للعروسة تبييض وتفتيح الوجه والرقبة واي منطقة سوداء وازالة الجلد الميت في دقائق

تبحث الفتيات والسيدات عن الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها علي الرقبة والبشرة وتعطي نتائج تفتيح مذهلة، فمن خلال استخدام الوصفات الطبيعية يمكن الحصول علي وجه شديد النضارة، وعلي رقبة في نفس لون البشرة الفاتح، فيمكن استخدام الكركم الذي يساعد علي إزالة خلايا الجلد الميت، ويمكن استخدام البيض والليمون أو العسل والعديد من المكونات التي تساعد علي التفتيح المثالي لكافة المناطق السوداء.

وصفة الزبادي بالعسل لتبييض الوجه والرقبة

تمنح الخصائص الموجود بكل من الزبادي والعسل تفتيحاً مثالياً وهو ما ترغب به كل فتاة فمن خلال استخدام المقادير بصورة صحيحة تصل للنتيجة المطلوبة.

مكونات الوصفة:-

ملعقتين من العسل.

ملعقة ونصف ليمون.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير:-

يتم وضع الزبادي علي العسل مع التحريك المستمر.

يضاف الليمون عليهم ويتم التقليب.

توضع المكونات علي البشرة وعلي الرقبة.

تترك ربع ساعة وتغسل بعدها ويمكن استخدامها مرات عديدة علي مدار الأسبوع.

وصفة البرتقال والكركم

يعمل فيتامين c علي منح البشرة النضارة والقوة.

مكونات الوصفة:-

ملعقة من الكركم.

أربع معالق من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:-

يقلب البرتقال مع الكركم حتي يصبح عجينة متماسكة.

تفرد علي البشرة بالكامل وعلي الرقبة وكافة المناطق التي ترغبين بتفتيحها.

تترك لنصف ساعة.

يتم غسلها بالماء الدافئ.

وصفة الليمون بالعسل

مكونات الوصفة:-

نصف ليمونة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:-

يوضع عصير الليمونة علي العسل.

يتم توزيعه لي الأماكن التي نرغب في تفتيحها.

يغسل بعد ربع ساعة.

وصفة الالوفيرا

من المعروف أن الألوفيرا أو الصبار لديها فاعلية قوية في تفتيح وتوحيد لون الوجه والجسم وأي مكان داكن، لذلك يدخل في خلطات التفتيح لتأثيره القوي والفعال يمكن استخدامه بهذه الطريقة.

طريقة التحضير والاستخدام:-

نقوم بقطع الطبقة الخارجية من الألوفيرا.

ثم نضغط بقوة عليها للحصول على جيل الألوفيرا .

نضع الجيل على البشرة والجسم جيداً.

نترك الجيل نصف ساعة على الأقل.

ومن ثم شطف الوجه بالماء.

ملحوظة:- في حالة عدم توفر نبات الألوفيرا يمكنك شرائه جاهز من الصيدلية القريبة منك،يجب الاستمرار على هذا الماسك لاعطائك أفضل النتائج .