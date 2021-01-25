أسرع الوصفات لتطويل وتنعيم الشعر وجعله كالحرير يسعى الكثير من السيدات والبنات في معرفة طرق ووصفات ل تطويل وتنعيم الشعر في أسرع وقت، كما يبحثون أيضا عن الوصفات الطبيعية الغير كيميائية وتكون غير مكلفة، أن تلك الوصفات لا زالت غير منتشرة ولا تعرفها الكثيرات ممن يعانون من عدم نعومة الشعر أو توقف نموه أو الشعر الخفيف، وتكون هذة الوصفات هي أفضل بالتأكيد من الكيراتين أو البروتين الذي يستمر تأثيره لمدة قصيرة ويعود الشعر بعدها للتقصف والتساقط مرة أخرى، وقد ظهر العديد من وصفات الشعر وتنعيمه ومنها الوصفات الهندية والمغربية ووصفات من أيام الفراعنة وجميعها يعمل على تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر

تتكون هذة الوصفة من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد في تطويل وتنعيم الشعر المجعد، وتكون هذة المكونات كما يلي:

الثوم. الليمون. زيت الزيتون.

الطريقة

قومي بهرس 3 فصوص من الثوم. افركي شعرك بفصوص الثوم المهروسة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. ضعي في كوب فارغ خمس نقاط من الليمون وربع الكوب من زيت الزيتون. عليكي بغسل شعرك بالماء الدافي و الشامبو وجفيفية جيدا. قومي بتوزيع الخلطة علي الشعر من المقدمة للأطراف. ألبسي بونية أو كيس بلاستيكي على الشعر واتركيه لمدة ساعة. وأخيرا انزعي الكيس واغسلي شعرك بشامبو لطيف.

وصفة البيض لتطويل الشعر بسرعة فائقة

يعد البيض من المواد الغذائية التى تحتوي على الكثير من البروتينات اللازمة لتغذية الشعر، فيعمل البيض على تقوية البصيلة كما يساعد زيت الخروع على إفادة الشعر بالفيتامينات بإضافته مع البيض لجعل الشعر أكثر نعومة وطول، وتكون المكونات كما يلي:

بياض بيض. زيت خروع. زيت لوز.

الطريقة

قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافى. عليكي بتجفيف شعرك بشكل جيد. في وعاء صغير ضعي بياض بيضة ومعلقتين من زيت اللوز وزيت الخروع ثم قومى بخلطهم جيدا ضعي الخليط على شعرك من المقدمة حتي الأطراف. ألبسي بونية أو كيس بلاستيكي على الشعر واتركيه لمدة ساعة ونصف. قومي بغسل شعرك من الخليط بالشامبو والماء الدافى مرة أخري، ثم قومي بتخفيفه جيدا.

والجدير بالذكر أنه يمكن أيضا لهذه الوصفات أن تعالج الشعر من مشاكلة ويزداد البحث عن الطرق الطبيعية لعلاج قشرة الشعر الدهنية وأسبابها.