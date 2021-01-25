بالفيديو حضري الحليب المكثف المحلي في 5 دقايق احلى من الحليب الجاهز

طريقة تحضير الحليب المكثف المحلي للحلويات، يعتبر الحليب المكثف من أكثر المكونات التي تدخل في تحضير الكثير من الوصفات والمشروبات على سبيل المثال الشكلمة والقهوة نظراً لما يقدمه الحليب المكثف من مذاق مختلف ومميز وهذا الأمر زاد من رغبة السيدات للتعرف على الطريق الصحيحة لتحضيره في المنزل وبالتالي سنقدم إليكم في هذا المقال خطوات تحضير الحليب المكثف. مكونات الحليب المكثف: حليب.

نصف كأس من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوت تحضير الحليب المكثف المحلي: القيام بإحضار وعاء حراري ثم خلط الحليب والسكر جيداً مع بعضها البعض مع الاستمرار في التقليب لحين أن يذوب السكر بشكل تام. يتم رفع الإناء على النار وتركه لحين أن يصل إلى درجة الغليان وبعد ذلك يتم إضافة الزبدة وتركه قليلاً على النار لحين أن يتكون أمامكم خليط مكثف. يتم ترك الخليط جانباً لحين أن يهدأ بصورة تامة ثم القيام بخلط الخليط مرة أخرى باستخدام المضرب الكهربائي والاستمرار في ذلك الأمر لمدة خمسة دقائق لحين أن يتكون أمامكم حليب مكثف ويكون بإمكانكم استخدامه في أي وقت. مكونات الحليب المكثف:خطوت تحضير الحليب المكثف المحلي: طريقة تحضير الحليب المكثف بصودا الخبز: كوبان من الحليب.

ربع كوب من السكر.

ربع ملعقة من صودا الخبز. خطوات تحضير الحليب المكثف بصودا الخبز: يتم إحضار وعاء حراري ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على النار لحين أن يصل لدرجة الغليان. يتم إضافة صودا الخبز والسكر إلى الحليب والقيام بتقليبهم جيداً لحين أن يتكون أمامكم خليط مكثف. يتم وضع الخليط في إناء وتركه لحين أن يبرد بشكل تام ويصبح أمامكم حليب مكثف وجاهز للاستخدام. خطوات تحضير الحليب المكثف المكرمل: إحضار كأس من الحليب المكثف المحضر ونصف كأس من الحليب السائل. طريقة تحضير الحليب المكثف بصودا الخبز:خطوات تحضير الحليب المكثف بصودا الخبز:خطوات تحضير الحليب المكثف المكرمل:

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