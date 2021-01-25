فطائر البطاطس الاقتصادية بطريقة سهلة وسريعة بمكونات المطبخ

فطائر البطاطس الاقتصادية وصفة من الوصفات التي يمكنك إعدادها بطريقة سريعة إذا لم يتواجد لديك الكثير في الثلاجة بسيطة وبمكونات اقتصادية عجينة وحشو رائعين وسهل بإضافات لذيذة يمكنك إعدادها في أي وقت وتستمعي بطعم رائع بأقل المكونات وبدون فرن. طريقة إعداد فطائر البطاطس الاقتصادية طريقة إعداد فطائر البطاطس الاقتصادية سنقدم لكم طريقة عمل العجينة الخاصة بالفطائر والحشو الذي يمكنك استخدامه بها طريقة تحضير العجين بطريقة سهلة المكونات: عدد 3 أكواب من الدقيق. عدد 1 كوب أو كوب و ربع من الماء. معلقتين صغيرين من الملح. في وعاء ضيفي الدقيق والملح وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي علي كورة ناعمة متجانسة وطرية.

اقسميها إلي قطع وقومي بتغطيتها اتركيها وقت لترتاح حوالي 25 دقيقة. طريقة تحضير الحشوة الخاصة بالعجين طريقة تحضير الحشوة الخاصة بالعجين المكونات: 4 حبات من البطاطس. 3 حبات من الفلفل مكعبات صغيرة. 2 معلقة من الكزبرة الخضراء مفرومة. 1/2 كوب من البصل الأخضر مفروم. معلقة صغير من الثوم المفروم. توابل حسب الرغبة ويفضل أضافه ( جنزبيل باودر – ملح – فلفل- بابريكا – كزبرة-كمون). قومي بسلق البطاطس.

قشري البطاطس ثم ابشريها أو يمكنك أن تهرسيها.

أضيفي البصل والفلفل والثوم والتوابل والكزبرة الخضراء الطازجة. طريقة عمل فطائر البطاطس في المقلاة قومي بفرد العجينة وضعي كمية من الحشو واغلقيها جيدا علي شكل كورة وقومي بفردها بيدك.

ضعي طاسة علي درجة حرارة متوسطة بمعلقة من الزيت أو السمنة.

ضعي الفطائر حتى تنتفخ وتتحمر من الجانبين.

ارفعيها من علي النار وغطيها حتى تحتفظ بالبخار وتكون طرية. طريقة عمل فطائر البطاطس في المقلاة واستمتعي بفطائر ذات سمك رفيع وطعم رائع عجينة بدون خميرة وصفة لذيذة في أيام البرودة لا تحتاج إلي فرن وبأقل مجهود سيتم إعداد وجبة لذيذة بأقل المكونات ولذيذة لأطفالك وأسرتك كما أنها مغذية ومشبعة لهم وستساعدهم علي فتح شهيتهم بسهولة.

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