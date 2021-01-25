طريقة عمل مرطب الشفايف الرهيبة لتوريدها في المنزل وبأقل تكلفة

مرطب الشفايف الذى يعمل على توريد الشفايف وعدم تشققها وجعلها ناعمة من الأشياء التى يرغبون بها جميع الفتيات، فهناك الكثير من الفتيات اللذين يشكون من تشقق الشفايف وغمقانها، لذلك سوف نقدم في هذه الوصفة طريقة سهلة وبسيطة لعمل مرطب الشفايف الرهيب في المنزل حتى تظهرين لزوجك قمة في الجمال، وبهذا المرطب سوف تحصلين على شفايف وردية ولامعه مثل التى تحلم بها جميع الفتيات، حتى تبدو حسناء دون الحاجة إلى وضع مستحضرات التجميل، وهنا سوف نقدم مرطب الشفايف الرهيب. مكونات عمل مرطب الشفايف مكونات عمل مرطب الشفايف يحتوي مرطب الشفايف على مكونات متوفرة وغير مكلفة وهى كالتالي:- ملعقة صغيرة من السكر الخشن. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. علبة صغيرة من الفازلين الطبى. نصف ملعقة صغيرة من بودرة دم الغزال. نصف حبة من الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير مرطب الشفايف في المنزل بكل سهولة وبدون تعب وهى كالآتي:- نقوم بإحضار ملعقة السكر وملعقة زيت الزيتون ونقوم بخلطهم جيداً.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم على الشفايف ونفرك بها الشفايف بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

نقوم بإحضار وعاء من الألمونيوم ونضع فيه الفازلين ونقوم بوضعها على نار هادئة.

عندما نرى أن الفازلين أصبح سائل كالزيت، ثم نضع عليه نصف ملعقة بودرة دم الغزال ونقوم بعصر نصف ليمونة عليه.

بعد ذلك نقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط، ثم ننزلهم من على النار.

نقوم بإحضار علبة صغيرة من البلاستيك ونسكب بها الخليط ونضعها في الثلاجة حتى يتماسك الخليط الذي بداخلها.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجه من الثلاجة. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام مرطب الشفايف الرهيبة في المنزل وهى كالتالي:- نقوم بوضع هذا المرطب أثناء النهار بشكل مستمر وأثناء الخلود إلى النوم حتى نحصل على نتائج رائعة ومبهرة. وبهذا سوف تستيقظين من النوم على شفايف وردية ومع الاستمرار عليها سوف تجدين زوال الغمقان في الشفايف لذلك ننصح بالمواظبة على استخدامه يومياً وبهذا سوف تحصلين على شفايف وردية بدون تشقق ووداعاً للغمقان وتكونين ملكة لزوجك.

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